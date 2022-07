Guvernul Estoniei a demisionat

Totodată, premierul demisionar al Estoniei a propus convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului pentru ziua de vineri, 15 iulie, în care să ceară un mandat pentru noua sa coaliție guvernamentală cu Isamaa și Partidul Social-Democrat, scrie capital.ro. „Guvernul nostru a venit să conducă țara într-un moment foarte dificil, cu pandemia COVID-19, războiul Rusiei împotriva Ucrainei și criza energetică. În ciuda perioadei dificile, am făcut multe lucruri bune și mărețe pentru a face statul estonian mai puternic și pentru a ne sprijini poporul. În timpul pandemiei, am ținut societatea deschisă și copiii la școală, am ajutat oamenii să facă față prețurilor ridicate la energie, am investit un miliard de euro în consolidarea capacităților de apărare ale Estoniei și am realizat consolidarea apărării flancului estic al NATO și am fost unul dintre cei mai mari susținători ai Ucrainei. Sunt recunoscător miniștrilor, cu care am condus țara timp de un an și jumătate. Estonia a fost pe mâini bune”, a declarat Kaja Kallas, potrivit Tass.

Potrivit Constituției estoniene, premierul va informa președintele și Parlamentul cu privire la decizia sa de a demisiona. Totodată, Kallas i-a propus președintelui Parlamentului să convoace o sesiune extraordinară pe 15 iulie, în cadrul căreia va face o declarație politică prin care va prezenta noul acord de coaliție. Mai apoi, Parlamentul urmează să decidă dacă va acorda sau nu un mandat noii coaliții guvernamentale.

Nemulţumiri

Premierul Estoniei, Kaja Kallas a declarat miercuri reporterilor că planurile actuale de apărare ale NATO pentru cele trei state baltice constau în a permite ca acestea să fie invadate înainte de a le elibera după 180 de zile. Astfel, Estonia ar fi ştearsă de pe hartă, iar centrul istoric al capitalei sale ar fi ras de pe faţa pământului, potrivit Financial Times. „Cei dintre voi care aţi fost la Tallinn şi cunoaşteţi oraşul nostru vechi şi secolele de istorie care se află aici şi secolele de cultură care se află aici - toate acestea ar fi şterse de pe hartă, inclusiv poporul nostru, naţiunea noastră”, a spus premierul Estoniei, remarcând că au trecut mai mult de 100 de zile de când Rusia a început invazia la scară largă a Ucrainei. Comentariile sale vin cu o săptămână înainte de summitul NATO, care va avea loc marţi la Madrid. În cadrul acestui summit, alianţa va discuta planurile de apărare a flancului său estic în lumina invaziei Moscovei în Ucraina, inclusiv despre cum să apere mai bine ţările baltice.





