Gușă: Unii au memorie scurtă și vor să vorbească doar despre Udrea. Am șapte prieteni care au fost arestați. Vânătoare groaznică!

„Să vedem dacă PSD va ataca la Curtea Constituțională un eventual vot pentru desființarea SIIJ. Și de abia apoi să vedem dacă CCR va fi sau nu de acord”, a spus Cozmin Gușă.

„O să înceapă o vânătoare mai groaznică decât cea dinainte”, în opinia acestuia. „Eu cred că SIIJ ar trebui să aibă secții regionale”, a precizat Cozmin Gușă.

„Poate că unii au memorie scurtă și vor să vorbească doar despre Elena Udrea, de exemplu, dar eu am vreo șapte oameni de afaceri prieteni - nu le zic numele - care au fost arestați. În final, s-a dovedit că dosarele lor au fost contrafăcute. Unii au stat în arest o zi, alții o săptămână, alții trei luni, doar doi din cei șapte au făcut și pușcărie, dar erau cei mai vizibili. Au făcut degeaba, vor câștiga la CEDO cu siguranță. Dar despre afacerile lor, starea familiilor lor, despre prietenii lor... Am suferit și eu alături de ei. I-am vizitat, am încercat să fac tot ce pot. Dar nu poți să faci mult”, a spus Cozmin Gușă.