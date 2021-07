Vineri, în cadrul emisiunii „Deferiți mass-media” de la DCNewsTV, Cozmin Gușă a dezvăluit cu cine ține.

„Cu sufletul, sigur că țin cu Italia. Însă avantajele de care beneficiază Anglia pe Wembley... s-au văzut și în semifinala cu Danemerca... s-ar putea să precumpănească. Dar, oricum, va fi un mare spectacol. Va fi o competiție de stiluri pentru niște națiuni fericite care încă se mai remarcă și prin sport”, a spus Cozmin Gușă.

„Aș merge tot ca Cozmin, cu Italia”, a spus și Bogdan Chirieac la finalul emisiunii de vineri de la DCNewsTV.

Amândoi au avut dreptate: Italia a câștigat.

Italia a cucerit duminică al doilea titlu de campioană europeană din istoria sa, după cel câştigat în 1968, la Roma. În drumul său spre finala EURO 2020, Squadra Azzurra a învins Turcia (3-0), Elveţia (3-0) şi Ţara Galilor (1-0), în grupă, a trecut de Austria în optimi (2-1, după prelungiri), a învins Belgia în sferturi (2-1) şi a trecut de Spania în semifinale (4-2, la loviturile de departajare).

"Aceşti băieţi au fost formidabili", a declarat selecţionerul Italiei, Roberto Mancini, după victoria obţinută de Squadra Azzurra, cu 3-2 la loviturile de departajare, în faţa reprezentativei Angliei, duminică seara pe stadionul Wembley din Londra, în finala Campionatului European de fotbal - EURO 2020.



"Sunt foarte fericit, pentru că echipa a jucat bine şi meritam să câştigăm. Am fost dezamăgit că am ajuns până la loviturile de departajare, trebuia să ucidem meciul mai devreme, însă sunt foarte mulţumit pentru toţi italienii din întreaga lume. Am reuşit să le oferim o lună de succese, de bucurie şi suntem cu adevărat fericiţi pentru asta. Suntem încântaţi pentru poporul italian, pentru că merita după această perioadă atât de dificilă", a precizat selecţionerul italian în cadrul conferinţei de presă pe care a susţinut-o pe Wembley la finalul jocului.

"Aceşti băieţi au fost formidabili. Am fost curajoşi, cu adevărat curajoşi. Am încasat acel gol rapid, iar asta ne-a pus în dificultate, însă după aceea am dominat întâlnirea. În această seară suntem fericiţi, este important pentru toată lumea, pentru toţi suporterii. Speră că în Italia este sărbătoare", a adăugat el.