Grindeanu propune data alegerilor pentru Primăria București

Declarația a fost făcută luni, în contextul discuțiilor din coaliția de guvernare privind stabilirea datei scrutinului local anticipat. Sorin Grindeanu a insistat că este nevoie de o decizie rapidă și de unitate în cadrul coaliției, avertizând totodată că „nimeni nu este ținut cu forța” în alianță.

Grindeanu vrea alegeri cât mai repede în Capitală

Sorin Grindeanu a venit cu o propunere concretă pentru data alegerilor din București, argumentând că procesul trebuie grăbit.

„Eu am și o dată pe care pot să o propun -30 noiembrie, ca să facem mai repede. Nu e mai bine să facem repede? Hai să facem pe 30”, a declarat Grindeanu.

Propunerea urmează să fie discutată în cadrul ședinței coaliției de guvernare de mâine. Potrivit acestuia, decizia privind organizarea scrutinului trebuie dublată de o strategie clară în interiorul PSD București.

„Nu ținem pe nimeni cu forța în această coaliție”

Întrebat de jurnaliști despre posibile tensiuni în alianță și despre riscul apariției unui „candidat iepuraș”, practică des întâlnită în trecut în campaniile electorale, Grindeanu a subliniat că PSD nu forțează pe nimeni să rămână în coaliție dacă acordurile nu sunt respectate.

„Eu ce vreau să vă spun e că nu ținem pe nimeni cu forța în această coaliție. Noi avem o coaliție politică. Politic am hotărât fiecare, în partidele din care facem parte, să fim parte a acestei guvernări și să fim parte a acestei soluții care dă stabilitate României.



Nu ne ține nimeni cu forța în această coaliție, dacă ceea ce avem ca înțelegeri politice nu sunt respectate”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a adăugat că, în cazul în care partenerii liberali sau cei din USR nu își respectă angajamentele, se va lua o decizie politică la nivelul partidului. Totuși, Grindeanu s-a arătat încrezător în partenerii săi:

„Eu sunt încrezător că ce au declarat atât Ilie Bolojan, cât și Dominic Fritz, se vor ține de acest lucru. N-am niciun motiv să nu cred.”

Firea și Băluță, „doi oameni cu șanse reale” pentru Capitală

În privința desemnării candidatului PSD pentru Primăria București, Grindeanu a anunțat că discuțiile sunt deja în curs, atât la nivelul organizației locale, cât și cu potențialii candidați.

„Haideți să vedem mâine coaliția. Haideți să vedem data alegerilor. V-am spus, propunerea mea e 30 noiembrie, pe care o voi înainta în coaliție mâine. După care vom intra într-o procedură internă. Azi am avut discuții atât cu președinta PSD București, Gabi Firea, cât și cu Daniel Băluță. Sunt doi oameni care pleacă cu șanse reale”, a precizat Grindeanu.

Decizia finală urmează să fie luată împreună cu Organizația PSD București, care va stabili strategia și candidatul cu cele mai mari șanse de succes.

Grindeanu: „Eu îl văd premier pe Ilie Bolojan”

Grindeanu a vorbit și despre Ilie Bolojan, pe care îl vede „în continuare în funcția de premier”. Șeful PSD a argumentat că nu trebuie ca un guvern să demisioneze de fiecare dată când o inițiativă legislativă nu trece prin Parlament.

„Eu îl văd premier pe Ilie Bolojan și nici nu vreau să plece din premier. Alții au spus că trebuie să plece, eu nu cred că Ilie Bolojan trebuie să plece. Am mai dat acest exemplu: cum ar fi ca de fiecare dată când o lege care are susținerea sau avizul pozitiv al Guvernului pică la votul din Parlament, să plece Guvernul? Nu”, a afirmat Grindeanu.

Propunerea lui Sorin Grindeanu privind data de 30 noiembrie urmează să fie analizată marți în ședința coaliției de guvernare. În funcție de consensul politic, guvernul ar putea anunța oficial calendarul pentru alegerile locale din București.