Giorgio Ciabattoni dă din casă despre nunta de vis. Naşul, mâna dreaptă a lui Ţiriac

Giorgio Ciabattoni este cântărețul italian, care, de aproximativ 10 ani, s-a mutat în România, unde bucură publicul larg cu muzica specifică țării sale de origine. Pe 30 august, artistul și-a unit destinul cu aleasa inimii sale, Tamara Mazza, pe care a dus-o în fața altarului, după cum era de așteptat, chiar în Italia. Fericitul eveniment s-a desfășurat ca în filme, petrecerea având loc într-o vilă superbă, pe malul mării. În exclusivitate pentru Spectacola, Giorgio Ciabattoni a oferit primele reacții despre evenimentul cel mare.

„Eu sunt în România de 10 ani. Prima dată am venit în 1998 în vacanță, unde am cântat la o nuntă. M-am hotărât să mă mut aici după ce am văzut că muzica italiană prinde foarte bine aici. Soția mea este italiancă și locuim împreună în România. Nunta a fost în Italia, unde invitații au fost cam 100 italieni, 100 români. Am făcut nunta la o vilă, lângă mare, stil itlaian, și pe partea muzicală am avut și o cântăreață româncă, Bianca Sârbu.”, a declarat Giorgio Ciabattoni pentru Spectacola.

Nașul proaspeților căsătoriți, mâna dreaptă a lui Ion Țiriac

Cei doi îndrăgostiți și-au ales ca părinți spirituali cuplul format din Marius Marian, mâna dreaptă a miliardarului Ion Țiriac, și partenera sa. La petrecere au mai fost însă prezente și alte nume cunoscute din România, iar momentele artistice au fost atât italienești, cât și românești, pentru a le face pe plac tuturor invitaților prezenți la petrecerea spectaculoasă.

„Nașul meu este Marius Marian, mâna dreaptă a lui Ion Țiriac. Deci a fost o nuntă jumătate cu italieni, jumătate cu români, a fost foarte frumos. Printre invitații români s-a mai numărat și domnul Rareș Bogdan. Italienii au rămas șocați, au fost încântați să vadă invitații români, a fost superb. Pe partea muzicală, mi-am invitat trupa mea, care este de 15 ani în Italia și care a cântat toată noaptea, însă a mai intrat și Bianca cu câteva programe.”, ne-a mai spus artistul.

Și pentru ca tot decorul să fie complet, una dintre cunoștințele foarte bune ale artistului a venit și le-a făcut cadou îndrăgostiților o plimbare, dar și o ședință foto, cu mașina sa unică, în valoare de sute de mii de euro. „A venit și Mr. Thomas la petrecere, care are este foarte cunoscut în București, pentru că are o mașină foarte scumpă și ne-a dus cu mașina aceasta la biserică. Noi nu știam, am fost șocați, nu știam că vine cu mașina, care valorează 600.000 de euro.”, a continuat acesta. Cel mai nou single al artistului Giorgio Ciabattoni, Stella, este compusă în limba italiană și poate fi ascultată acum pe Youtube.

