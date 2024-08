Gheorghe Zamfir omagiat la Găești printr-o nouă și memorabilă ediție a Festivalului care îi poartă numele

Ziua 1: O Deschidere Magistrală

Festivalul a debutat cu o conferință impresionantă, denumită „Naiul în lume”, unde au participat personalități muzicale marcante: maestrul Gheorghe Zamfir, Felix Goldbach, Elia Cmiral (SUA), Elise Stan, Nedyalko Nedyalkov (Bulgaria), Vasile Iovu (Republica Moldova) și primarul orașului Găești, Grigore Gheorghe. Moderată de Luminița Tucă, conferința a explorat puterea universală a naiului, iar maestrul Zamfir a trăit momente de profundă emoție, dedicându-și o parte din discurs invitaților de peste hotare, într-o confesiune care a atins inimile tuturor celor prezenți.

” Vă rog să mă iertați, dar sunt profund emoționat la gândul și în prezența acestor muzicieni care au venit din Italia, din Republica Moldova, din Bulgaria, din Turcia, din Coreea de Sud și Statele Unite, de la mii și mii de kilometri ca să mă vadă pe mine și să ia contact cu locurile în care m-am născut, unde creez și trăiesc. Ce poate fi mai emoționant de atât? Le mulțumesc din suflet pentru afecțiunea pe care mi-o poartă și îî asigur că sentimentul este reciproc.”

Conferința a fost deschisă de primarul orașului Găești, Grigore Gheorghe, care, vădit emoționat a subliniat: "Maestre drag, sunt onorat și fericit că Dumnezeu mi-a dat șansa să vă onorez cum se cuvine, prin construirea acestui Centru Cultural care vă poartă numele și prin implicarea directă alături de Fundațiea dumneavoastră, în realizarea minunatului proiect cultural, Festivalul Internațional de Nai Gheorghe Zamfir ”

Pe parcursul conferinței, foștii studenți ai Maestrului Gheorghe Zamfir: Maria Mădălina Lupu, Radu Nechifor, Aydin Yavaș venit din Turcia și Kim Juhyeong din Republica Coreeană, acompaniați la pian de Alexandru Burcă, au oferit celor prezenți exemplificări în măestria acestui instrument.

Ziua 2: O gală Pop-Simfonică

Cea de-a doua zi a festivalului a transformat Parcul Central din Găești într-o scenă grandioasă unde muzica a strălucit sub cerul liber. În fața unui public numeros, maestrul Gheorghe Zamfir a deschis concertul pop-simfonic cu legendarul „Lonely Shepherd”, acompaniat de Orchestra Simfonică Muntenia din Târgoviște, sub conducerea dirijorului Daniel Jinga. Rând pe rând, scena a fost însuflețită de artiști de excepție: Andrea Griminelli din Italia, Nedyalko Nedyalkov din Bulgaria, Trei Tenori Ieșeni, Cezar Cazanoi, Edgar Muenala din Ecuador, Elena Dincă Velica, Rodica Gabriela Anghelescu, Aydin Yavaș din Turcia, Claudia Diaconu Iordache, Maria Mădălina Lupu, Daniela Ghiță și Vlad Spatariu. Dirijorul Tiberiu Dragoș Oprea a preluat pupitrul orchestrei simfonice amintite în anuminte momente muzicale. Fiecare interpretare a fost un tribut adus măiestriei muzicale, captând atenția și inimile spectatorilor.

Cele două seri de concerte magice, din Parcul Central din Găești, au avut-o ca amfitrioană pe îndrăgita prezentatoare Iuliana Tudor.

Ziua 3: Un adevărat Regal Folcloric

Ultima zi a festivalului a fost dedicată folclorului autentic, într-un spectacol memorabil. Orchestra Lăutarii din Chișinău, sub bagheta maestrului Nicolae Botgros, a deschis seara, printr-o suită plină de energie, urmată de o serie de reprezentații care au electrizat publicul spectator.Tradiția și cultura românească au fost la ele acasă și la un înalt nivel de performanță. Peste 6500 de spectatori au fost martorii unui adevărat regal folcloric, oferit de maestrul Gheorghe Zamfir, Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului”, Grupul de Tulnicărese din Apuseni, Sorin Francu, Ovidiu Barteș, Igor Podgoreanu (Republica Moldova), Vasile Iovu (Republica Moldova), Ion Drăgan, Nedyalko Nedyalkov (Bulgaria), Roxana Goia, Gabriela Ardusătan, Kim Juhyeong (Coreea de Sud), Aydin Yavaș (Turcia), Jong JungSoo (Coreea de Sud), Ionuț Cîrstea, Cosmin Bădiță, Alexandru Pal, Roxana Reche, Rizea Gheorghe, Ruxandra Pitulice, Radu Nechifor, Flavius Tinică, Cristian Totpati, Maria Rotaru, Dan Dumitru Crețu, Darius Dobrinescu și Alexandra Petrică. Fiecare moment artistic a fost un omagiu adus folclorului, într-o seară în care sunetul naiului a răsunat încântător.

Proiectul cultural a fost finanțat de Ministerul Culturii și a fost organizat de Fundaţia Internațională de Muzică "Gheorghe Zamfir" în parteneriat cu Primăria orașului Găești, Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Primăria Municipiului Chișinău.

Naist de renume internațional, compozitor, dirijor, muzician de marcă, poet, pictor și creator de naiuri, Gheorghe Zamfir este un simbol al României, un brand de țară, cu care ne mândrim. Socotit de presa străină cel mai strălucit reprezentant al muzicii naționale în peisajul artistic mondial, interpretul s-a bucurat de calificative surprinzătoare, chiar măgulitoare: „Regele naiului” (Zurcher Oberlander), „Geniul fluierului lui Pan” (La Chaus-de Fonds), „Magicianul fluierului lui Pan” (L'Impartial), „Noul zeu al naiului” (Montreal Journal), „Voievodul profesioniștilor tradiției orale” (Revista Literatură și Artă, Chișinău”).

Instrumentist de excepție, singular în peisajul muzicii populare și clasice pentru nai, Gheorghe Zamfir a dominat cu personalitatea sa inconfundabilă ultimele decenii din secolul XX, numele său devenind o legendă vie a străvechiului și miticului instrument al antichității orfeice. Fără îndoială, contribuția esențială a adus-o în domeniul folclorului românesc (atât lăutăresc, cât și țărănesc) pe care l-a promovat la parametrii artistici încă neatinși vreodată.

Personalitatea lui Gheorghe Zamfir

Naiul în mâna lui Gheorghe Zamfir capătă sonorități unice inimitabile și inconfundabile. Sunetul lui dispune de o paletă timbrală aparte, de o căldură cuceritoare, de o vibrație interioară profund umană. Maestrul spunea într-un interviu: “Când te apropii de nai este ca și cum ai ține în mână o Psaltire, o rugăciune sfântă!”

Puritatea sunetului său a uimit și totodată inspirat numeroși artiști. Unul dintre celebrii muzicieni ai lumii, Eric Clapton, declara pentru The New York Times, în anii 80’ , că Inspirația sa muzicală provine din câteva surse neașteptate: "Am fost influențat în ultimii ani de un artist numit Zamfir care interpretează melodii calde și multe lucrări clasice la nai. Sunetul său înalt și clar pe care îl are la nai este exact cum mi-ar plăcea să sune chitara mea ". Dirijorul Sergiu Celibidache a elogiat contribuția lui Gheorghe Zamfir la imaginea muzicii românești în contextul culturii universale contemporane, iar Duke Ellington spunea despre Gheorghe Zamfir că „un artist atât de talentat cu siguranță aparține categoriei muzicienilor inspirați de Dumnezeu”.

Gheorghe Zamfir a compus mai mult de 300 de lucrări pentru nai și orgă sau pian, muzică de cameră și orchestră simfonică, muzică sacră pentru orchestră și cor. A înregistrat mai mult de 200 de albume din care a vândut sute de milioane de exemplare și a obținut mai mult de 120 de discuri de platină și de aur.

Gheorghe Zamfir este, de asemenea, un compozitor și un interpret binecunoscut pentru coloanele sonore din filme celebre. El a interpretat muzica pentru "Once Upon a Time in America", "Karate Kid" sau "Marele blond cu un pantof negru". Tarantino a folosit piesa "Lonely Shepherd" interpretată magistral, ca temă muzicală în filmul "Kill Bill".

De-a lungul carierei sale, a colaborat cu muzicieni de top precum: James Last, Andrea Bocelli, Ennio Morricone, Lawrence Foster, André Rieu, British Chamber Orchestra, dirijorul Seiji Ozawa, Cvartetul Oxford, Richard Clayderman, Nana Mouskuri, Enrico Macias, Eugene Sarbu, Andrea Griminelli, printre alții.

Maestrul Zamfir a fost decorat cu Ordinul Cavaler al Belgiei, Cavaler al Luxemburgului, de două ori cu Medalia de Aur a Asociației Academiei de Arte, Științe și Litere din Paris; el a primit de două ori Medalia Universității Don Bosco din Roma; Medalia Vaticanului, oferită de Papa Ioan Paul al II-lea; Ordinul Săgetătorul de Aur, al Italiei; Meritul Cultural în grad de Ofițer al Franței; Ordinul Comandorului, oferit de președintele Peru; de două ori, Premiul Academiei Charles Cros din Franța; Doctor Honoris Causa al Universității "Constantin Brâncuși", Doctor Honoris Causa al Universității "Ovidius", Ambasador al turismului românesc, Ordinul "Mihai Eminescu" și cea mai înaltă distincție a Republicii Moldova, Ordinul Republicii Moldova, iar în 2016 primește, în Italia, Heritage World Music Award. În 2018 este numit Director Onorific pe viață, al Centrului Internațional de Schimburi Academice al Naiului de la Conservatorul de Muzică din Xian-China, iar de Ziua Culturii Române, în 2022 a primit Ordinul Steaua României, de la Președintele Klaus Johannis, pentru întreaga contribuție în muzica universală și în promovarea muzicii românești în special.

