George Stângă (PNL): De ce se vrea renegocierea PNRR-ului. Motivul din spatele mișcării

Analistul politic Bogdan Chirieac i-a adresat o întrebare lui George Stângă, președintele Partidului Național Liberal - Galați, în legătură cu îndeplinirea sarcinilor din PNRR și renegocierea acestuia:

„Înțeleg că se renegociază PNRR și motivul din spate ar fi că numai 20% dintre obiectivele asumate de România, anul trecut, ar fi fost atinse? Atunci oricum nu primim banii, că încercăm renegocierea, ea va dura un an, deci practic o să pierdem banii din PNRR, pentru că acesta se va termina prin 2026 cu totul, când se vor da ultima factură și ultimul raport de predare a lucrărilor“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Înțeleg că motivul principal care stă în spatele acestei solicitări de renegociere nu este neapărat că România nu și-ar atinge țintele pe care și le-a propus, ci că acest context economic și geopolitic nu corespunde cu cel de la momentul la care a fost depus proiectul pe PNRR. Acum avem alte nevoi, alte probleme, trebuie să ne gândim foarte bine cum dezvoltăm infrastructura și cum găsim surse alternative de producere a energiei.

Înainte se mergea foarte mult pe green deal, iar acum înțeleg faptul că ar exista posibilitatea să mai amânăm punerea în aplicare a green deal-ului pentru a trece prima dată pentru această perioadă dificilă în care ne aflăm cu toții“, a spus George Stângă.

„Dar programele de energie regenerabilă continuă, orice ar fi“, a spus Val Vâlcu.

„Continuă, cu siguranță“, a replicat George Stângă la emisiunea La Sud prin Sud Est, la DC News și Lider FM.

Statul îi transformă pe români din consumatori în prosumatori... dar nu pe toţi. "Chichiţa" din lege care "nu este atât de simplă ca la prima vedere"

Românii care vor independenţă energetică pot accesa fonduri europene pentru montarea de panouri solare. Problema este că nu toţi românii au acces la acest program al Administraţiei Fondului de Mediu, din cauza unei "chichiţe" legislative. Ce modificări urmează să fie aduse legii, dar mai ales când, aflaţi în rândurile următoare.

"Am observat că războiul din Ucraina a dus la o creştere accelerată a preţurilor pe partea de energie, mă refer la curentul electric şi gaze. Dacă partea de gaze o rezolvăm într-o proporţie destul de mare odată cu începerea exploatărilor din Marea Neagră, rămânem cu partea de curent electric. Aici, gândirea statului român este să acţioneze într-un timp cât mai scurt, astfel încât efectele negative care se resimt asupra economiei româneşti să fie stopate cât mai rapid. Primul pas este deschiderea prin Administraţia Fondului de Mediu a unei surse de finanţare de 25.000 lei, cofinanţare 5000 lei din partea beneficiarului, prin care vrem să transformâm mare parte din români în prosumatori.

Să aibă posibilitatea să producă energie electrică, surplusul să îl dea în sistem şi să îl consume în perioada nopţii când nu mai avem producţie efectivă pe panourile solare. La sfârşitul fiecărui an, se va face o analiză pentru a vedea cât a produs efectiv cetăţeanul respectiv, cât a consumat, şi unde sunt diferenţe de bani se va compensa dintr-o parte sau cealaltă. Avem două modalităţi de depunere a acestor dosare. A fost deja o primă sesiune, care s-a încheiat la finalul anului trecut. Cei care îşi doresc să beneficieze de aceşti bani au fost nevoiţi să depună proiectele direct la AFM, ceea ce a dus la o supraîncărcare a angajaţilor pe care îi avem acolo, deoarece avem un număr foarte mare de dosare.

Am trecut la faza a doua, care se va deschide în perioada următoare, şi ne dorim ca firmele autorizate pentru a efectua aceste lucrări, să aibă posibilitatea de a primi astfel de dosare, să le analizeze şi apoi să depună la AFM doar dosarele care îndeplinesc toate condiţiile. Luăm, astfel, presiunea de pe angajaţii AFM şi dăm posibilitatea ca dosarele în curs de evaluare să fie evaluate într-o perioadă mai scurtă de timp", a declarat George Stângă, preşedintele Comisiei pentru Mediu şi Echilibru Ecologic din Camera Deputaţilor. în cadrul emisiunii "La Sud prin Sud Est", de la DC News TV şi Lider FM.

Vâlcu: De ce ne băgăm singuri beţe în roate?

"Aş întreba de ce ne băgăm singuri beţe în roate. Mă refer la panourile fotovoltaice. Dacă o persoană, un proprietar de vilă vrea panouri, e ok, ei sunt favorizaţi de legislaţia din prezent. Dacă ai ghinionul şi stai la bloc, nu se poate, nu dă statul niciun ban. Am găsit tot felul de explicaţii, că dacă nu vrea un proprietar, etc. Dar la cei care vor, sunt asociaţii unde proprietarii vor... Pe scurt, legea care să permită şi blocurilor să beneficieze de subvenţie, nu doar vilelor, ar trebui să apară cât mai curând. Să fie simplificată legislaţia, să nu mai caute birocraţii nod în papură, pentru că, ce să facem, în România sunt mai multe blocuri decât vile. Şi ele nu pot intra în programul ăsta", a replicat Val Vâlcu (citește continuarea AICI).

