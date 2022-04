Gemeni născuţi în locuri diferite: unul la spital, unul în ambulanţă

Un apel la 112 i-a mobilizat pe cei de pe ambulanţa SMURD a Detaşamentului de Pompieri Constanţa-Palas. Părea o intervenţie obişnuită pentru ei: o femeie însărcinată, cu dureri şi contracţii. Au ajuns la solicitare, au evaluat pacienta şi au decis să o transporte la Spitalul de Urgenţă.

Pe drum, contracţiile au fost din ce în ce mai puternice, iar salvatorii au fost puşi în faţa faptului împlinit: nu mai era timp. Copilul urma să vină pe lume. Cu emoție, Ștefan, Nicu, Marian și Cristina au asistat mămica la naștere, în ambulanță, informează ISU Constanța.

„Evident că am avut mari emoţii. Toţi avem experienţă de ani de zile, dar niciodată nu am avut un asemenea caz. Am văzut multe în toţi aceşti ani, dar, se pare, în meseria aceasta mereu te confrunţi cu o situaţie nouă. Nicio intervenţie nu seamănă cu alta, nicio intervenţie nu este una de rutină”, spune plt.maj. Ştefan Gărgăianu.

Nu au lăsat emoţiile să pună stăpânire pe ei. Bebeluşul – o fetiţă, a venit pe lume în ambulanţa SMURD. Perfect sănătoasă şi foarte frumoasă. Are în jur de trei kilograme. Pompierii le-au transportat pe amândouă – mama şi fiica – la Spitalul de Urgenţă. Copilul a fost dus pe Secţia Neonatologie, iar mama, la Ginecologie, pentru consult.

La scurt timp însă, echipajul SMURD, care aştepta cu nerăbdare să vadă dacă ambele sunt bine, a fost anunţat că mama avea, de fapt, gemeni, iar cel de-al doilea copil s-a născut la spital, spre surpinderea pompierilor militari, dar mai ales a medicului care ştia că aceasta deja născuse.

Pe mama şi pe gemenii ei îi aşteaptă acasă încă patru copii, scrie Mediafax.

Motivul ştiinţific pentru care bebeluşii dorm chiar şi 16 ore pe zi

Potrivit cercetătorilor Universităţii de Stat din Washington, oamenii intră într-un stadiu de somn profund (paradoxal) atunci când visează. Mai mult, această fază a somnului are un rol esenţial în dezvoltarea creierului la bebeluşi. În timpul somnului paradoxal, se înregistrează fenomenul de mişcare oculară rapidă, scrie faculty.washington.edu. Faza mai este cunoscută drept REM (rapid eye movement).

La nou-născuţi, starea de relaxare şi odihnă cupă jumătate din timpul de somn, după care procentul este tot mai mic, odată cu înaintarea în vârstă. În cazul bebeluşilor, somnul ocupă cea mai mare parte a timpului. Astfel, un bebeluş poate să doarmă 16-17 ore pe zi, în reprize mai lungi (3-4 ore) sau mai scurte (30 de minute). Specialiştii spun că somnul dă undă verde plasticităţii cerebrale, care este capacitatea creierului de a forma noi conexiuni. Bebeluşii au nevoie de somn pentru a-şi dezvolta funcţiile cognitive, precum memoria, limbajul, gândirea şi învăţarea. "Somnul atinge timpul maxim în debutul vieţii omului, dar rolul său în dezvoltarea creierului rămâne, deocamdată, în mare parte necunoscut", au declarat cercetătorii americani. De exemplu, dacă la bebeluşi somnul paradoxal atinge 50% din timpul total de odihnă, la bătrâni procentul scade la sub 15%.

CITEŞTE MAI MULTE AICI

