Franţa se califică în finala Ligii Naţiunilor, după un meci spectaculos cu Belgia

Meciul a fost extrem de spectaculos. Belgienii au condus cu 2-0 la pauză, prin golurile lui Yannick Carrasco şi Lukaku, dar francezii au reuşit să întoarcă scorul în repriza secundă. Benzema, Mbappe (penalty) şi Theo Hernandez au făcut 3-2 pentru Franţa şi au trimis campioana mondială în finala cu Spania.

Spania s-a calificat miercuri în finală, după ce a învins în semifinale Italia, cu scorul de 2-1. Ibericii s-au impus prin dubla lui Ferran Torres (17, 45+2), în urma unor centrări furnizate de Mikel Oyarzabal. Succesul spaniolilor a fost facilitat de faptul că Squadra Azzurra a jucat mai bine de o repriză în zece oameni, după eliminarea fundaşului Leonardo Bonucci (42). Lorenzo Pellegrini (83) a marcat golul de onoare în finalul partidei dominate de La Roja.

Finala Ligii Naţiunilor se va desfăşura duminică, 10 octombrie, de la ora 21:45.

Record de vârstă la Italia-Spania. Gavi, cel mai tânăr debutant din naţionala Spaniei

La 17 ani și 62 de zile, Gavi a fost titularizat de către selecționerul Luis Enrique împotriva campioanei europene. Tânărul fotbalist al Barcelonei a bătut un record de tinerețe care data din 1936.

"Este anormal ce a făcut Gavi la doar 17 ani. A confirmat în primul său meci pentru Spania, dar știam ce poate. Este un jucător cu personalitate, are o condiție fizică de invidiat și s-a potrivit de minune pentru stilul nostru de joc. Putem spune că reprezintă prezentul echipei naționale, nu viitorul.

L-am observat la toate categoriile de vârstă, știam ce ne poate aduce. Are curaj, personalitate. A făcut marcaj la idolul său, Verratti, și s-a descurcat foarte bine. Are calitatea și personalitatea necesare pentru a juca la acest nivel. Este un caz neobișnuit în fotbal. Gavi a jucat ca-n curtea școlii, a fost o plăcere să-l vezi pe teren", a spus Luis Enrique, citat de Marca.

Gavi a jucat tot meciul și s-a descurcat foarte bine. A reușit 89% dintre pasele încercate (53 de pase), a avut 68 de atingeri ale mingii, a bifat două recuperări și o pasă filtrantă.

Gavi a impresionat în fața unei linii de mijloc de clasă mondială, formată din Barella, Jorginho și Verratti, scrie Digisport.ro.