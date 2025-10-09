Franța, criză politică: Un nou premier desemnat în maxim 48 de ore, a anunțat Macron

Anterior, Sébastien Lecornu estimase posibilă numirea unui nou șef de guvern în termen de 48 de ore pentru a evita dizolvarea Adunării Naționale.

Lecornu, a cărui demisie surprinzătoare înaintată luni, la doar 14 ore după anunțul guvernului său, a aruncat Franța într-o criză fără precedent, a vorbit miercuri seară după ce a fost însărcinat de Emmanuel Macron cu misiunea de a purta o ultimă rundă de discuții cu forțele politice.



'I-am spus președintelui Republicii că perspectivele dizolvării se îndepărtează și că, în opinia mea, situația îi permite președintelui să numească un prim-ministru în termen de 48 de ore', a declarat el într-un interviu acordat postului public France 2.



Întrebat despre posibilitatea de a reveni în funcția de prim-ministru, Lecornu a spus că 'nu aleargă după job' și că misiunea sa a fost 'împlinită' miercuri seara. 'Am încercat totul', a spus el, prezentându-se drept un 'călugăr soldat'.



De asemenea, el a afirmat că 'nu este momentul să schimbăm președintele', în pofida crizei politice profunde care afectează țara. Declarația lui Lecornu a venit ca reacție la mai multe apeluri la demisia lui Emmanuel Macron.



În ceea ce privește reforma spinoasă a sistemului de pensii care cristalizează nemulțumirile, șeful guvernului interimar nu a anunțat suspendarea acesteia, cerută de stânga și respinsă categoric de dreapta, dar s-a arătat favorabil unei 'dezbateri' pe tema 'reformei', urmând a fi găsită o 'modalitate' pentru aceasta.



Tabăra prezidențială este ea însăși sfâșiată pe această temă, între cei care susțin coabitarea cu stânga și cei care refuză să pună la îndoială moștenirea lui Emmanuel Macron sau se tem de o agravare a deficitului bugetar, potrivit Agerpres.