€ 5.0953
|
$ 4.3848
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:22 09 Oct 2025

Franța, criză politică: Un nou premier desemnat în maxim 48 de ore, a anunțat Macron
Autor: Crişan Andreescu

emmanuel-macron_31393200 Sursa foto: Agerpres
 

Emmanuel Macron 'va numi un nou prim-ministru în termen de 48 de ore', a anunțat Palatul Élysée, în urma consultărilor finale dintre șeful guvernului demisionar și diferitele forțe politice franceze, în încercarea de a ieși din impas, notează AFP.

Anterior, Sébastien Lecornu estimase posibilă numirea unui nou șef de guvern în termen de 48 de ore pentru a evita dizolvarea Adunării Naționale.

Lecornu, a cărui demisie surprinzătoare înaintată luni, la doar 14 ore după anunțul guvernului său, a aruncat Franța într-o criză fără precedent, a vorbit miercuri seară după ce a fost însărcinat de Emmanuel Macron cu misiunea de a purta o ultimă rundă de discuții cu forțele politice.

'I-am spus președintelui Republicii că perspectivele dizolvării se îndepărtează și că, în opinia mea, situația îi permite președintelui să numească un prim-ministru în termen de 48 de ore', a declarat el într-un interviu acordat postului public France 2.

Întrebat despre posibilitatea de a reveni în funcția de prim-ministru, Lecornu a spus că 'nu aleargă după job' și că misiunea sa a fost 'împlinită' miercuri seara. 'Am încercat totul', a spus el, prezentându-se drept un 'călugăr soldat'.

De asemenea, el a afirmat că 'nu este momentul să schimbăm președintele', în pofida crizei politice profunde care afectează țara. Declarația lui Lecornu a venit ca reacție la mai multe apeluri la demisia lui Emmanuel Macron.

În ceea ce privește reforma spinoasă a sistemului de pensii care cristalizează nemulțumirile, șeful guvernului interimar nu a anunțat suspendarea acesteia, cerută de stânga și respinsă categoric de dreapta, dar s-a arătat favorabil unei 'dezbateri' pe tema 'reformei', urmând a fi găsită o 'modalitate' pentru aceasta.

Tabăra prezidențială este ea însăși sfâșiată pe această temă, între cei care susțin coabitarea cu stânga și cei care refuză să pună la îndoială moștenirea lui Emmanuel Macron sau se tem de o agravare a deficitului bugetar, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Mașinile hibride au dat lovitura în UE. Avans considerabil față de 2024. Marea surpriză vine din China: a depășit Tesla
Publicat acum 16 minute
Localitatea din Constanța unde s-au înregistrat peste 170l/mp de precipitații în 30 de ore
Publicat acum 23 minute
Recursul în casație, modificarea de pe masa lui Ilie Bolojan, după luni de vid legislativ. Avocatul Bărbuceanu vine cu explicații
Publicat acum 27 minute
Procedura de infringement împotriva României, declanșată de CE. Motivul: Insecticidele periculoase folosite
Publicat acum 30 minute
Proprietarul companiei care a fabricat siropul de tuse mortal pentru 17 copii, arestat de poliția indiană
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 19 minute
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 07 Oct 2025
Lună Plină în Berbec. Patru zodii își pot schimba destinul
Publicat pe 07 Oct 2025
Ride-sharing, tarife record în București din cauza ploii: Cât costă o cursă de 10 km cu Bolt
Publicat acum 18 ore si 53 minute
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close