Cine e Jesse Watters, înlocuitorul lui Tucker Carlson la Fox News

Plecarea lui Carlson, cea mai vizionată gazdă de știri TV din istoria SUA, a dus la o scădere a rating-urilor canalului la orele de maximă audiență.

Watters, în vârstă de 44 de ani, s-a alăturat rețelei ca asistent de producție în 2002 și a ancorat intervalul orar de la 19:00 EDT (23:00 GMT) de la începutul acestui an, scrie BBC.

Fox News a transmis în aprilie că s-a despărțit de Carlson. Anunțul a venit la mai puțin de o săptămână după ce rețeaua a soluționat un proces pentru defăimare din partea companiei de mașini de vot Dominion privind acoperirea alegerilor prezidențiale din 2020.

Acordul de 787,5 milioane de dolari (619 milioane de lire sterline) a evitat un proces potențial jenant pentru Fox News și unul la care se aștepta ca Carlson să fie chemat să depună mărturie.

Carlson, în vârstă de 54 de ani, a lansat de atunci o nouă emisiune pe care o prezintă de două ori pe săptămână, pe Twitter. Primul episod, pe 6 iunie, a strâns aproape 120 de milioane de vizualizări.

Tucker Carlson Tonight a atras peste trei milioane de telespectatori zilnic, depășind în mod regulat concurenții săi prin cablu, la ora 20:00.

De când show-ul său a fost scos din difuzare, o serie de gazde rotative - printre care Watters - au ancorat intervalul de timp, atrăgând aproximativ jumătate din publicul lui Carlson.

La începutul lunii iunie, rețeaua și-a pierdut pentru scurt timp seria de 120 de săptămâni în topul ratingurilor de primă audiență în fața rivalului liberal MSNBC, deși de atunci și-a revendicat locul.

Watters, cel mai bine cunoscut pentru interviurile sale cu oamenii de pe stradă din New York City, este co-gazda popularului spectacol de masă rotundă The Five.

Partea sa din vechiul interval orar al lui Carlson vine pe fondul unei zguduiri mai ample în programul de noapte al canalului.

Laura Ingraham, care găzduiește The Ingraham Angle, trece la ora 19:00, în timp ce populara gazdă de noapte Greg Gutfeld va prelua la ora 22:00, a anunțat luni rețeaua.

Sean Hannity, un prezentator Fox News de mai bine de două decenii, își va păstra emisiunea la ora 21:00, a transmis rețeaua.

