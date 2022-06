Foto + Video/ Bradley Cooper, transformare incredibilă pentru rolul "Maestrului" Leonard Bernstein

Actorul american Bradley Cooper este de nerecunoscut în rolul muzicianului Leonard Bernstein, în viitorul său film produs de Netflix şi care va avea ca titlu "Maestro", relatează EFE



Primele imagini ale actorului originar din Pennsylvania şi în vârstă de 47 de ani în rolul lui Bernstein au fost postate marţi de Netflix pe contul de Twitter al platformei de streaming, însoţite de mesajul "de pe platoul (de filmare) la Maestro".



Este vorba de un film biografic despre viaţa compozitorului coloanei sonore a musicalului "West side story", care a fost co-scris şi regizat de însuşi Cooper şi care se va axa asupra relaţiei sentimentale a muzicianului cu soţia sa Felicia.



Platforma Netflix a publicat patru imagini, extrase din câteva scene ale filmului, în care actorul din "A star is born" (2018) apare cu un aspect îmbătrânit.



Filmul, în care va juca şi actriţa britanică Carey Mulligan, îi are ca producători pe Martin Scorsese şi pe Steven Spielberg, care a regizat recent pentru marele ecran o nouă versiune a musicalului "West side story", scrie Agerpres.

SURSA FOTO: Captură Video MayhemVD

Bradley Cooper, atacat cu un cuțit la metrou. Actorul a povestit cum a reușit să scape

Bradley Cooper a povestit că incidentul din 2019, de la metroul din New York, a degenerat rapid după ce a fost abordat de un bărbat. Actorul din "A Star is Born" a spus la podcastul "Expert în fotoliu", cu Dax Shepard, că "îmi amintesc că i-am văzut ochii persoanei respective și am fost impresionat de cât de tânăr era”, potrivit CNN.

În ziua cu pricina, Bradley Cooper purta căști și nu a auzit zgomotul din jurul său, dar l-a văzut pe bărbat cum se îndrepta spre el cu un cuțit. Imediat, actorul a fugit și a sărit un turnichet în interiorul stației de metrou.

"Am sărit peste turnichet, m-am ascuns și mi-am scos telefonul. (Suspectul) a sărit și el peste turnichet, fugind. I-am făcut o fotografie. Apoi l-am urmărit pe scări. A început să alerge pe 7th Avenue.", a precizat Bradley Cooper.

Ulterior, actorul a raportat incidentul unui ofițer de poliție din apropiere.

"Aveam garda jos.", a mai spus Bradley Cooper, care a menționat că după incident a fost să-și ia fiica de la școală. "Mi-am dat seama că am ajuns mult prea confortabil în acest oraș."

Lady Gaga a recunoscut. Ce s-a întâmplat de fapt între ea și Bradley Cooper la gala Oscar

Cântăreaţa americană Lady Gaga a declarat că duetul alături de Bradley Cooper, la gala premiilor Oscar 2019, a fost orchestrat pentru a lăsa impresia că sunt îndrăgostiţi, relatează Press Association, scrie Agerpres.

Lady Gaga şi Bradley Cooper, protagoniştii filmului "A Star Is Born", au alimentat zvonuri privind o posibilă relaţie amoroasă între ei după ce au interpretat o versiune intensă şi deosebit de romantică a cântecului "Shallow", la cea de-a 91-a gală de decernare a premiilor Oscar. Lady Gaga, care a câştigat un premiu Oscar cu această piesă, şi Bradley Cooper au stat foarte apropiaţi unul de celălalt în faţa pianului, s-au privit în ochi şi la final s-au îmbrăţişat prelung.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News