"FMI nu are milă": România, în pericol să primească "rețeta Argentina"

România riscă să ajungă în incapacitate de plată, iar în lipsa unor soluții viabile de redresare economică, sprijinul din partea instituțiilor financiare internaționale pare inevitabil. Senatorul AUR Petrișor Peiu a explicat, în cadrul unei dezbateri la DC NEWS, care sunt pașii ce ar putea urma în cazul unui colaps financiar și cum se raportează România atât la Comisia Europeană, cât și la Fondul Monetar Internațional. Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a intervenit în discuție, ridicând întrebări esențiale despre credibilitatea și capacitatea statului român de a respecta angajamentele externe.

"Incapacitatea de plată de obicei, în lumea civilizată, se termină cu un acord standby cu FMI", a declarat Petrișor Peiu, senator AUR, la DC NEWS.

"Care vine aici și pune condiții", a intervenit jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

"Nu e chiar așa. Atât FMI, cât și alte instituții financiare internaționale îți pun niște condiții macroeconomice. Dacă tu nu ești în stare - și noi din păcate am trăit experiența asta - dacă nu ești în stare să-ți desenezi un cadru de măsuri concrete pornind de la acele măsuri macroeconomice, care să ducă la acele evoluții, atunci sigur că se întâmplă ceea ce sperie pe toată lumea: vin ei și îți dau strict rețeta Argentina, că ei au o singură rețetă. Că se cheamă Argentina, Azerbaidjan sau România, tot rețeta aia ți-o dau. Noi, astăzi - și aici cred că avem o problemă instituțională - nu putem să generăm o soluție pentru că dacă am fi putut am fi generat-o față de Comisia Europeană", a declarat Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu: FMI nu are milă

"Asta voiam să vă întreb. Păi dacă noi nu reușim prin angajamentele față de Comisie, de ce am reuși prin angajamentele față de FMI?", a întrebat Răzvan Dumitrescu.

"Pentru că FMI, spre deosebire de Comisie, nu are alegeri - nu există alegeri europarlamentare - și nu are milă pentru că nu are vreo datorie, pe când Comisia Europeană depinde de votul fiecărui stat membru. E o aritmetică complicată la Bruxelles și atunci când îți dă o palmă își pune totuși o mănușă, dacă nu ești Ungaria, care are o relație tensionată. Între noi fie vorba, o vină importantă pentru faptul că s-a ajuns la această situație o are Comisia Europeană pentru că ei văd această degradare din 2022, ea nu a apărut ieri, și până acum Comisia s-a mulțumit să atenționeze Guvernul: "Domnilor vă atragem atenția că dacă mai faceți nu știu ce...". Și ai noștri au făcut-o. Și iarăși le-a tras atenția, ultima oară în decembrie", a mai declarat Petrișor Peiu.

