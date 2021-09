Florin Piersic, revenire pe scenă după aproape doi ani de absență. Spectacolul cu numărul 1220. „Vreau să mai trăiesc”

La vârsta de 85 de ani, Florin Piersic a jucat în spectacolul cu numărul 1220. După o pauză de doi ani actorul a revenit pe scenă. Florin Piersic a a jucat pe scena cinematografului din Cluj-Napoca, orașul lui natal. Cu această ocazie a vorbit cu emoție despre succes și regrete, dar și despre ce înseamnă actoria în viața sa. “Publicul este partenerul meu cel mai prețios, fără el n-aș fi nimic.” , a spus Florin Piersic.

“Eu nu vreau să mă îmbolnăvesc niciodată. Vreau să mai trăiesc! (...) “Uitați-vă la mine, atât vă spun! 1220 de spectacole în seara asta! (...) Dacă vă spun câți ani am, vă ridicați și plecați acasă.”, a spus actorul pe scena cinematografului din Cluj Napoca.

Florin Piersic: Recunosc, mă țin de femei să nu cad

Florin Piersic a vorbit și despre dorul de îmbrățișări și aplauze.

“Ne îmbrățișăm, ne pupăm cu toți care veneau - ceea ce acum nu e voie. Și îmi pare rău că nu e voie și e cam târziu, ca eu să mai aștept să mă pup cu vreo admiratoare a mea.”, a mai spus Florin Piersic pentru Pro Tv.

Despre planurile sale de viitor actorul a spus: “Ce planuri să am la vârsta asta? Păi, nu știu cum să spun, e o vârstă la care.. recunosc, mă țin de femei să nu cad. Dar adevărul e că nu am niciun plan. Nu am planuri. Decât să fiu sănătos.”

Florin Piersic joacă acum în spectacolul “Străini în noapte”. După Cluj-Napoca, piesa de teatru urmează să fie pusă în scenă în Iași, Suceava, București și Craiova. Florin Piersic este unul dintre cei mai iubiți actori români. Pe scena Teatrului Național din București a interpretat zeci de roluri. Debutul în film și l-a făcut în “Ciulinii Bărăganului”, talentul și l-a evidențiat în “Neamul Șoimăreștilor” iar “De-aș fi Harap Alb” este pelicula care l-a făcut cunoscut.

Daniel, fiul cel mic al lui Florin Piersic, dezvăluiri după divorțul actorului: A fost greu, însă, m-am adaptat

Florin Piersic are doi fii, pe Florin Piersic Jr., cel care i-a urmat pasiunea pentru teatru tatălui său, și pe Daniel, fiul cel mic pe care-l are alături de Ana Szeles. Ana Szeles și Florin Piersic au format unul dintre cele mai frumoase cupluri de actori.

În urma divorțului dintre Florin Piersic și Ana Szeles, Daniel a rămas cu mama sa și a fost nevoit să se mute în Ungaria, alături de ea, pe vremea când era doar în clasa a cincea.

"În Ungaria a fost greu când ne-am mutat cu totul. Până la urmă, însă, m-am adaptat. A contat faptul că părinții mei au rămas într-o relație de prietenie foarte bună. Așa că mă întorceam des în România", a povestit Daniel. Continuarea articolului o poți citi AICI.