Florin Cîțu, mesaj cu ocazia Zilei Europene a Luptei împotriva Traficului de Persoane

”Astăzi marcăm Ziua Europeană a Luptei împotriva Traficului de Persoane și a angajamentului pe care statele Uniunii Europene l-au luat începând din 2007 pentru a preveni și combate acest fenomen de criminalitate organizată extrem de grav.

Deși situația pandemică din România ocupă în prezent prim-planul agendei publice, nu trebuie să uităm faptul că fenomenul traficului de ființe umane există și, în noul context, îmbracă forme de exploatare din ce în ce mai sofisticate, inclusiv prin mediul virtual.

Sute de români, copii și adulți devin anual victime ale rețelelor de traficanți, fiind de cele mai multe ori exploatate sexual, prin muncă sau cerșetorie. Din păcate, femeile și copiii ocupă un loc preponderent în statisticile naționale.

Nu este prima dată când spun că lupta împotriva traficului de persoane reprezintă o prioritate pentru acest Guvern, iar această asumare a fost însoțită de acțiuni concrete, așa cum am făcut de fiecare dată.

În primul rând, am vrut să mă asigur că avem o coordonare solidă de la nivelul Guvernului pentru ca măsurile intersectoriale pe care le presupune adresarea acestui fenomen complex să fie implementate eficient.

Nu trebuie să uităm faptul că este nevoie de prevenire la firul ierbii, trebuie să avem timpi de intervenție rapidă în depistarea, prinderea și anchetarea traficanților, dar și capacitate sporită de identificare proactivă a victimelor, servicii sociale și medicale adaptate nevoilor lor.

În lumina acestor priorități, România are astăzi o secție de procurori dedicată anchetării cazurilor de trafic și o bază de date unitară la nivel național privind victimele traficului. Am alocat peste 13 milioane de lei pentru dotarea Poliției Române cu un sistem de criminalistică informatică de ultimă oră pentru depistarea infractorilor sexuali online și crearea camerelor de ascultare a copiilor victime în toată țara prin Programul Național – ”Din grijă pentru Copii”. În plus, am încurajat constant cooperarea cu partenerii din sectorul neguvernamental pentru formarea specialiștilor și servicii de calitate acordate victimelor.

Mă bucur că avem o rețea de organizații neguvernamentale active, care sprijină inclusiv cea mai recentă inițiativă guvernamentală de creare a unui Plan de Acțiune destinat serviciilor medicale adaptate nevoilor victimelor și identificării proactive a acestora prin intermediul serviciilor medicale.

Îi încurajez pe toți cei implicați să acorde o maximă atenție acestui fenomen, să fie responsabili și serioși în toate demersurile lor pentru că scopul nostru este zero toleranță față de sclavia modernă”.

Florin Cîțu,

Prim-ministru al României