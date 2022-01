Florin Cîțu, despre posibilitatea pierderii a 2 miliarde de euro din PNRR: România e victima propriului succes

Luni, Florin Cîțu, președintele Partidului Național Liberal, a făcut declarații de presă despre posibilitatea ca România să piardă 2 miliarde din PNRR și a spus că „este un scenariu care a fost luat în calcul, am crescut mult mai rapid decât prevedea Comisia Europeană“.

Ulterior, Florin Cîțu a completat, spunând că „România e victima propriului succes“, iar ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu, va urma o anumită procedură în cazul în care acest lucru se întâmplă.

Acum o săptămână, ministrul Dan Vîlceanu a spus că țara noastră o să piardă 2 miliarde de euro granturi nerambursabile din suma totală de 29,2 miliarde din PNRR, deoarece a avut o performanță economică mai bună în 2020 și 2021 față de cea anticipată de Comisia Europeană.

Florin Cîţu, bilanţul anului 2021: Am făcut faţă unor provocări importante. EURO nu a depăşit 5 lei, datoria publică nu a depăşit 50%

Florin Cîţu a făcut mai multe declaraţii sâmbătă cu privire la creşterea economică din 2021, cu prilejul deschiderii negocierilor pentru intrarea României în OCDE.

„Nu o spun doar eu că a fost un an de succes al României, vreau să citez din domnul Mathias Cormann, Secretarul General al OCDE, care spunea ieri: 'puteți vedea că pandemia a lovit puternic România, în ceea ce privește economia, în 2020, PIB-ul României a scăzut cu 3,7%, mai puțin decât media OCDE de 4,7%. România a reușit să stateze, în mod surprinzător, consecințele Covid-19. Ați luat o serie de măsuri sociale și economice, care au reprezentat 3,6% din PIB, în 2020, și 1,4% din PIB în 2021. Drept urmare, în urma acestor măsuri, PIB-ul României a depășit nivelul de dinaintea crizei în al doilea trimestru al anului 2021. Deci, cea mai rapidă revenire economică, în doar un an de zile am depășit criza și, astăzi, rata șomajului este aproape de nivelul de dinainte de criză'.

România a avut cea mai rapidă creștere economică, ceea ce confirmă, și nu o spun doar eu, măsurile pe care le-am luat, au fost cele mai bune măsuri și au dus la această creștere economică”, a declarat Florin Cîţu (citește mai mult AICI).

