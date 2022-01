Florin Cîţu, bilanţul anului 2021: Am făcut faţă unor provocări importante. EURO nu a depăşit 5 lei, datoria publică nu a depăşit 50%

„Nu o spun doar eu că a fost un an de succes al României, vreau să citez din domnul Mathias Cormann, Secretarul General al OCDE, care spunea ieri: 'puteți vedea că pandemia a lovit puternic România, în ceea ce privește economia, în 2020, PIB-ul României a scăzut cu 3,7%, mai puțin decât media OCDE de 4,7%. România a reușit să stateze, în mod surprinzător, consecințele Covid-19. Ați luat o serie de măsuri sociale și economice, care au reprezentat 3,6% din PIB, în 2020, și 1,4% din PIB în 2021. Drept urmare, în urma acestor măsuri, PIB-ul României a depășit nivelul de dinaintea crizei în al doilea trimestru al anului 2021. Deci, cea mai rapidă revenire economică, în doar un an de zile am depășit criza și, astăzi, rata șomajului este aproape de nivelul de dinainte de criză'.

România a avut cea mai rapidă creștere economică, ceea ce confirmă, și nu o spun doar eu, măsurile pe care le-am luat, au fost cele mai bune măsuri și au dus la această creștere economică”, a declarat Florin Cîţu.

"Partenerii social-democraţi au înţeles provocările"

"Dacă vrem să ne continuăm în același ritm, trebuie să menținem măsuri liberale. Bineînțeles, într-un context în care suntem la guvernare cu parteneri Social-democrați, este adevărat, dar parteneri Social-democrați care au înțeles, să știți, de foarte multe ori, aceste provocări și vă dau un exemplu: știți foarte bine că partenerii noștri Social-democrați și-ar fi dorit și au și promis creșterea pensiilor cu 40%, le-am explicat că ceea ce se poate face este 10% și, până la urmă, au înțeles. Este o promisiune pe care au făcut-o, dar au înțeles să dea înapoi și au înțeles că 10% este ceea ce putem să facem pentru a avea câștig pe termen lung.

Eu, personal, sunt mândru de faptul că am făcut față la câteva provocări importante. În primul rând, se tot spunea și ne amenințau tot felul de experți că cursul de schimb va depăși 5 lei pe euro, nu s-a întâmplat așa ceva și sunt foarte mândru de acest lucru.

O altă amenințare, care ni se arunca din spațiul public, că România va depăși datoria publică de 50% și nu s-a întâmplat acest lucru, deși am finanțat un deficit în creștere, am avut situații complicate, am avut nevoie de mai mulți bani la sănătate, dar datoria publică nu a crescut de 50%. Bineînțeles, acestea sunt provocări care se transferă la noua guvernare. Eu vă spun că se poate, am demonstrat în cele mai dificile momente se poate să rămâi cu un curs euro de sub 5 lei, se poate să menții datoria publică sub 50%", a mai precizat preşedintele PNL.

"Premiere de care sunt mândru"

"Cel mai mândru sunt de faptul că am reușit o ajustare a deficitului bugetar cu mult peste așteptările oricărei agenții de rating sau specialiști în economie sau oricărui om care și-a dat cu părerea despre acest lucru anul trecut. Un deficit de 10%, în 2020, într-o perioadă în care economia a fost închisă două luni de zile, și am reușit un deficit, la finalul anului, de 6,7%. Bineînțeles, eu zic că se putea mai bine. În ultima lună, un deficit de 2 puncte procentuale, după ce 11 luni a fost un deficit de doar 4,7, se putea să fim mai ambițioși și nu o spun doar pentru că vreau eu să fim mai ambițioși, te ajută o reducere a deficitului bugetar în lupta cu inflația, în lupta cu creșterea dobânzilor.

Câteva premiere de care sunt mândru, în acest mandat, ne-am împrumutat pentru prima oară la dobânzi negative și doresc să facem acest lucru în continuare și cred că se poate. Am făcut-o înaintea Angliei. România, o țară care nu are o istorie financiară foarte mare, a reușit să convingă investitorii străini să o împrumute la dobânzi negative. Digitalizarea ANAF, e-facturare, știți foarte bine sunt mai multe proiecte, care au stat prin sertarele acestor instituții pentru câteva decenii, au fost implementate în câteva luni. Repet, aici nu este doar faptul că digitalizăm ANAF și apoi trecem mai departe, aici sunt rezultate reale, concrete. Am avut venituri mai mari la buget, față de ce am prognozat, față de ce am pus în buget anul trecut, cu 20 de miliarde de lei. Bani care au fost folosiți pentru a compensa facturi, fără să pună în pericol deficitul bugetar", a concluzionat Florin Cîţu.

