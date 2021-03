Floricica dansatoarea, prezentă la protestul „libertății”. „Nu țiu cu avocata/Nu se există Covid!”

Femeia s-a prezentat la protest, în Piața Victoriei, cu o coroană de flori pe cap. Aceasta a fost intervievată de România TV și a avut de spus următoarele: „Oameni buni, am văzut aicea mafie murdară. Am vrut să intru și eu să spun de țara mea și m-a întrebat cu cine țiu. Dacă țiu cu avocata. Și am zis nu țiu cu avocata, țiu cu poporul. M-a dat la o parte! De ce? Că n-am ținut cu avocata. Dar eu țiu cu poporu’! Cu nimeni nu țiu decât cu poporu’! Eu sunt Floricica dansatoarea și nu mor caii când vor câinii!

Eu de asta am venit aicea, pentru poporul meu. Eu am fost pe primul loc și eu mor pentru poporul meu! Am venit să se fie pace și să fie sănătate și să nu mai ne mintă. Toți ne mint, toți ne vând țara, toți se bate pe putere și pe bani!”, a spus Floricica. (n.r., discursul nu a fost corectat pentru a reda limbajul original).

„Nu se există Covid!”, spune ea

„Celor de guvern? Să-și dau demisia! Să-și dau demisia că nu e pentru țara noastră. Nu e! Ne omoară ei, ne omoară spitalele. Mint! Nu se există Covid. Eu de când sunt, eu nu am avut Covid. Sunt sănătoasă, am putere. Oameni buni, ieșiți în stradă pentru poporul vostru că o să fie și mai rău! Nu o să mai puteți să ieșiți la miting, ăsta va fi ultimul miting! Floricica dansatoarea a venit pentru voi, eu n-am cățel, eu n-am purcel! Eu pentru țara mea am venit! Și eu mor cu ea de gât!”, a încheiat femeia.