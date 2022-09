Fiul primarului din Moisei, după ce presupusa lui iubită, fiica preotului, s-a sinucis: Nu am făcut vreo poză indecentă

Fiul primarului din Moise, după ce presupusa lui iubită, fiica preotului, s-a sinucis: Nu am făcut vreo poză indecentă / Foto: Captură video Realitatea Plus

Fiica preotului din comuna Moisei, județul Maramureș, s-a aruncat de la etajul 12 al unui bloc din Cluj. Tânăra în vârstă de 18 ani a lăsat un mesaj de adio cutremurător pe o rețea de socializare, înainte de a recurge la gestul extrem, iar în spațiul public a apărut informația potrivit căreia aceasta se îndrăgostise de fiul primarului, cu care ar fi avut o relație. Tot în presă s-a scris că mai multe imagini cu ea în ipostaze intime au fost distribuite pe rețelele de socializare de către presupusul ei iubit, fata ar fi devenit ținta glumelor răutăcioase, iar părinții săi ar fi pedepsit-o.

Fiul primarului: Acel mesaj publicat de Maria înaintea fatidicului moment nu îmi era adresat mie

Acum, la câteva zile de la tragedie, a reacționat și fiul primarului din Moisei, Cristi Tomoiaga. Acesta susține că nu avea o relația cu tânăra și că nu a făcut poze indecente cu ea.

"Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru mesajele prin care mi-ați transmis că nu credeți minciunile care s-au propagat în spațiul public despre mine, în legătură cu tragicul eveniment care a îndoliat comunitatea noastră. Susținerea voastră mă va ajută să trec peste impactul nefericit pe care aceste minciuni l-au avut asupra mea. În continuare, vreau să mă adresez celor care nu mă cunosc și mai ales celor care au început să mă judece. Am fost amic cu Maria în ciclul gimnazial, amândoi frecventând aceeași școală. Încercați să înțelegeți ce relație poate să existe între doi copii de 13-14 ani. Apoi fiecare a plecat pe drumul lui. Eu la Baia Mare și, după un an, Maria la Cluj. De atunci ne-am văzut doar la ocazii rare, în vacanțe. Nu am mai avut niciun fel de relație. Nu vorbeam la telefon și nu ne scriam mesaje.

Acel mesaj publicat de Maria înaintea fatidicului moment nu îmi era adresat mie. Nu se pune problema să-i fi făcut vreo poză indecentă, cu atât mai mult să fi distribuit în mediul online. Dacă nu eram "feciorul primarului", numele meu nu era amestecat în această poveste urâtă. Ținta e tatăl meu și scopul e denigrarea acestuia. Le cer celor care au inventat aceste calomnii să se lupte cu primarul cu toate armele politice pe care le au la îndemână. Dar să îi lase familia în pace. Pentru că eu nu îmi voi face niciodată familia de rușine. Unii dintre cei care au inventat aceste minciuni ordinare au copii. Și există o Justiție Divină... Sincere Condoleanțe familiei părintelui... Vă mulțumesc tuturor...", a scris tânărul pe contul său de Facebook.

Tudorel Butoi, mesaj pentru tinerele din România, după tragedia din Maramureș: Nu e primul caz în care fetele se îngrozesc. E o chestiune pentru care să te sinucizi?

"Ce se întâmplă? Fără discuție că ne aflăm în fața unei adolescente care s-a aflat într-o fractură morală vizavi de comportamentele afișate și făcute public și normele educaționale în care a fost educată și a crescut. Fără îndoială că proiecțiile ei despre iubire, despre dragoste, despre eventuala întemeiere a unui cămin și a unei familii, erau în contradicție cu ceea ce înseamnă fotografie cu caracter pornografic, sexual explicit" , a declarat Tudorel Butoi la Realitatea Plus. Vezi mai mult AICI.

