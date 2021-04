Firea: Cocktail politic periculos la Primăria Capitalei. Cei de la USR-PLUS nu vor vota bugetul

"Nici consilierii generali social-democraţi nu vor vota bugetul general propus de domnul Dan, pentru că nu a alocat resurse suficiente domeniului sănătăţii, de asemenea pentru transportul public, termoficare, pentru poluare. Dar ce mi se pare interesant e că chiar partenerii din coaliţia PNL - USR PLUS anunţă că nu vor vota bugetul, dar nu pentru că ar avea nemulţumiri cu privire la alocările privind spitalele sau şantierele blocate din Capitală, ci pentru că viceprimarul din partea USR PLUS are doar coordonare şi nu conducere - iată un detaliu semnificativ. Este îngrozitor!

S-a dovedit că tot ceea ce a scris presa este real şi anume că USR PLUS nu are niciun gând să facă mai multe construcţii în Capitală, mai multe bulevarde, poduri, pasaje (...) să continue ceea ce am făcut eu sau alţi primari. Pe ei îi interesează via domnul Voiculescu, strict spitalele, afacerile din spitale. Este un cocktail politic foarte periculos la nivelul Primăriei Capitalei", a declarat, marţi, la România TV, Gabriela Firea.