Fața lui Trump pe o monedă de 1 dolar. Nu s-a mai întâmplat de un secol

Un portret al președintelui Donald Trump ar putea fi prezentat pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Monetăria Statelor Unite în onoarea celei de-a 250-a aniversări a SUA, în 2026, potrivit primelor schițe ale imaginilor confirmate de Trezoreria SUA, transmite CNN.

„Nicio știre falsă aici”, a postat pe X trezorierul SUA, Brandon Beach, ca răspuns la imaginile monedei apărute pe platformă. „Aceste prime schițe care onorează a 250-a aniversare a SUA și pe președintele american sunt reale. Așteptăm cu nerăbdare să împărtășim mai multe în curând, odată ce blocajul obstrucționist al guvernului Statelor Unite se va încheia”.

Cum arată moneda de 1 dolar cu Trump

Imaginile preliminare arată profilul lateral al lui Trump pe fața monedei, cu inscripția „Liberty” (Libertate) în partea de sus, „In God We Trust” (Credem în Dumnezeu) în partea de jos și datele 1776 și 2026.

Pe verso apare imaginea celebră a lui Trump ridicând pumnul după tentativa de asasinat din Butler, Pennsylvania, alături de cuvintele „FIGHT FIGHT FIGHT” (LUPTĂ LUPTĂ LUPTĂ) în partea de sus și un steag american fluturând în spatele capului său.

Ce spune legea americană

Nu este clar dacă designul controversat al monedei va fi efectiv bătut: legea americană interzice afișarea imaginii unui președinte în funcție sau a unui fost președinte încă în viață.

Un președinte poate fi reprezentat pe o monedă doar la cel puțin doi ani după decesul său.

Potrivit legislației americane privind designul monedelor, „nicio monedă emisă în temeiul acestei secțiuni nu poate purta imaginea unui fost sau actual președinte în viață, sau a unui fost președinte decedat în perioada de doi ani de la data morții acestuia”.

Excepția de la regulă

În așteptarea aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, Congresul a adoptat Legea privind reproiectarea monedelor comemorative circulante, care permite Trezoreriei SUA să bată monede speciale de 1 dolar pentru a celebra evenimentul.

Legea stipulează că secretarul Trezoreriei poate „bate, pentru emiterea în perioada de un an începând cu 1 ianuarie 2026, monede de 1 dolar cu designuri emblematice pentru semicentenarul Statelor Unite”.

Aceeași lege mai prevede: „Niciun portret de tip bust sau cap și umeri al vreunei persoane, vie sau decedată, și niciun portret al unei persoane vii nu poate fi inclus în designul de pe reversul monedelor specificate”.

Portretul lateral al lui Trump apare pe partea frontală a monedei, nu pe verso, părând să evite astfel litera exactă a legii. Totuși, reversul prezintă în continuare imaginea lui Trump, iar nu este clar dacă aceasta ar constitui o încălcare a legii. Imaginea de pe verso îl arată pe Trump în scena din Butler, care ar putea fi considerată în afara formulării exacte „portret de tip bust sau cap și umeri”.

„Niciun portret de tip bust sau cap și umeri al vreunei persoane, vie sau decedată, și niciun portret al unei persoane vii nu poate fi inclus în designul de pe reversul monedelor specificate”, se precizează în text.

Forma finală

Deși Trezoreria confirmă că schițele cu portretul lui Trump pe ambele fețe sunt autentice, un purtător de cuvânt a subliniat că nu a fost încă ales un design final.

„Deși nu a fost încă selectat un design final al monedei de 1 dolar pentru comemorarea semicentenarului Statelor Unite, această primă schiță reflectă bine spiritul durabil al țării și al democrației noastre, chiar și în fața unor obstacole imense”, a declarat un purtător de cuvânt al Trezoreriei pentru CNN, adăugând că „așteptăm cu interes să împărtășim mai multe în curând”.

Într-un briefing de presă, purtătoarea de cuvând a Casei Albe a fost întrebată dacă Trump a văzut primele imagini ale monedei cu chipul său.

„Nu sunt sigură dacă le-a văzut, dar sunt sigură că îi vor plăcea”, a spus Leavitt.

Singurul președinte în viață care a fost reprezentat pe o monedă a fost Calvin Coolidge, în 1926, potrivit Asociației Numismatice Americane.