€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:02 05 Oct 2025 | Data publicării: 08:42 05 Oct 2025

Fața lui Trump pe o monedă de 1 dolar. Nu s-a mai întâmplat de un secol
Autor: Iulia Horovei

donald-trump_38300600 Foto: Agerpres
 

Portretul președintelui american va figura pe noua monedă.

Un portret al președintelui Donald Trump ar putea fi prezentat pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Monetăria Statelor Unite în onoarea celei de-a 250-a aniversări a SUA, în 2026, potrivit primelor schițe ale imaginilor confirmate de Trezoreria SUA, transmite CNN.

„Nicio știre falsă aici”, a postat pe X trezorierul SUA, Brandon Beach, ca răspuns la imaginile monedei apărute pe platformă. „Aceste prime schițe care onorează a 250-a aniversare a SUA și pe președintele american sunt reale. Așteptăm cu nerăbdare să împărtășim mai multe în curând, odată ce blocajul obstrucționist al guvernului Statelor Unite se va încheia”.

Cum arată moneda de 1 dolar cu Trump

Imaginile preliminare arată profilul lateral al lui Trump pe fața monedei, cu inscripția „Liberty” (Libertate) în partea de sus, „In God We Trust” (Credem în Dumnezeu) în partea de jos și datele 1776 și 2026.

 

Pe verso apare imaginea celebră a lui Trump ridicând pumnul după tentativa de asasinat din Butler, Pennsylvania, alături de cuvintele „FIGHT FIGHT FIGHT” (LUPTĂ LUPTĂ LUPTĂ) în partea de sus și un steag american fluturând în spatele capului său.

Ce spune legea americană

Nu este clar dacă designul controversat al monedei va fi efectiv bătut: legea americană interzice afișarea imaginii unui președinte în funcție sau a unui fost președinte încă în viață.

Un președinte poate fi reprezentat pe o monedă doar la cel puțin doi ani după decesul său.

Potrivit legislației americane privind designul monedelor, „nicio monedă emisă în temeiul acestei secțiuni nu poate purta imaginea unui fost sau actual președinte în viață, sau a unui fost președinte decedat în perioada de doi ani de la data morții acestuia”.

Excepția de la regulă

În așteptarea aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, Congresul a adoptat Legea privind reproiectarea monedelor comemorative circulante, care permite Trezoreriei SUA să bată monede speciale de 1 dolar pentru a celebra evenimentul.

Legea stipulează că secretarul Trezoreriei poate „bate, pentru emiterea în perioada de un an începând cu 1 ianuarie 2026, monede de 1 dolar cu designuri emblematice pentru semicentenarul Statelor Unite”.

Aceeași lege mai prevede: „Niciun portret de tip bust sau cap și umeri al vreunei persoane, vie sau decedată, și niciun portret al unei persoane vii nu poate fi inclus în designul de pe reversul monedelor specificate”.

Portretul lateral al lui Trump apare pe partea frontală a monedei, nu pe verso, părând să evite astfel litera exactă a legii. Totuși, reversul prezintă în continuare imaginea lui Trump, iar nu este clar dacă aceasta ar constitui o încălcare a legii. Imaginea de pe verso îl arată pe Trump în scena din Butler, care ar putea fi considerată în afara formulării exacte „portret de tip bust sau cap și umeri”.

„Niciun portret de tip bust sau cap și umeri al vreunei persoane, vie sau decedată, și niciun portret al unei persoane vii nu poate fi inclus în designul de pe reversul monedelor specificate”, se precizează în text.

Forma finală 

Deși Trezoreria confirmă că schițele cu portretul lui Trump pe ambele fețe sunt autentice, un purtător de cuvânt a subliniat că nu a fost încă ales un design final.

„Deși nu a fost încă selectat un design final al monedei de 1 dolar pentru comemorarea semicentenarului Statelor Unite, această primă schiță reflectă bine spiritul durabil al țării și al democrației noastre, chiar și în fața unor obstacole imense”, a declarat un purtător de cuvânt al Trezoreriei pentru CNN, adăugând că „așteptăm cu interes să împărtășim mai multe în curând”.

Într-un briefing de presă, purtătoarea de cuvând a Casei Albe a fost întrebată dacă Trump a văzut primele imagini ale monedei cu chipul său.

„Nu sunt sigură dacă le-a văzut, dar sunt sigură că îi vor plăcea”, a spus Leavitt.

Singurul președinte în viață care a fost reprezentat pe o monedă a fost Calvin Coolidge, în 1926, potrivit Asociației Numismatice Americane.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
sua
moneda
moneda cu Trump
trezorerie
Calvin Coolidge
1 dolar
portret
portret Trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Revin ploile și vântul. Până când ține vremea rece, precizările ANM
Publicat acum 38 minute
Trafic reconfigurat în Piaţa Unirii, din 6 octombrie. Cum se va circula în următoarele şase luni
Publicat acum 48 minute
Prințul Louis, pe urmele lui William și Harry. Cum l-a avertizat Kate
Publicat acum 53 minute
Tragedie în Neamț: Tânăr de 21 de ani ucis și două adolescente rănite de un șofer beat
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Bayern, de neoprit: Şase victorii din șase și recorduri doborâte în Bundesliga
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 03 Oct 2025
Klaus Iohannis a spus că nu are cheia casei din Sibiu pentru a o preda. Șeful ANAF, dezvăluiri de culise: Ce au găsit la executare
Publicat pe 03 Oct 2025
Cine sunt ”super-bugetarii de lux” din Guvernul Bolojan. ”I-aș da afară pe toți”
Publicat pe 03 Oct 2025
Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce transmitea un live urmărit de mii de oameni
Publicat pe 03 Oct 2025
Prăpăd în București din cauza codului portocaliu. Un copac s-a prăbușit peste un autoturism aflat în mers / update
 
alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close