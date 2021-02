Facebook a dat „unfriend” Australiei. Așa arată acum paginile publicațiilor / FOTO

Utilizatorii Facebook din Australia nu mai pot vedea, posta sau distribui știri. Joi, compania a blocat orice link și orice postare care conține știri din presă.

Directorul pentru Australia și Noua Zeelanda, Will Easton, a anunțat că sunt blocate toate linkurile către articole de presă. Practic, utilizatorii din Australia nu pot vedea sau posta conținut ce aparține site-urilor de știri, fie ele locale sau internaționale.

Potrivit Business Insider, pagina de Facebook a ziarului Herald Sun a fost pur și simplu golită de conținut. Utilizatorii care intră pe pagina Herald Sun sunt întâmpinați de mesajul „No post yet” (n.red. Încă nu există postări).

Australians can't see any news stories on Facebook this morning after the company banned local users from posting article links. Both local and international outlets are blocked. E.g. This is what the BBC looks like in Australia pic.twitter.com/SJ4XBM8RnC