Expoziție de design de produs, în premieră la MNAR

Muzeul Național de Artă al României și Cartierul Creativ prezintă expoziția Shaping Design. Together. – expoziție de design românesc de produs, în cadrul Romanian Design Week 2021.

Aceasta va putea fi vizitată în perioada 05 - 27 iunie 2021, la parterul Galeriei Naționale – MNAR din Calea Victoriei 49-53, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10-18.

Publicul este invitat să descopere traiectoria creativă a cinci dintre cele mai prolifice studiouri de design de produs din România, ce și-au adus aportul la creionarea scenei locale de design contemporan. Mai departe, expoziția investighează evoluția designului contemporan din România, prezentând peste 40 de proiecte lansate în ultimii 9 ani, alături de poveștile designerilor și a studiourilor care le semnează și le-au făcut posibile: Agnes Lukacs, Dare to Rug, Radu Abraham, Dragoș Motica (ASKIA Furniture) și Stardust Architecture.

Astfel, proiectul oferă publicului larg o radiografie a designului românesc contemporan și subliniază argumentat, importanța acestuia și a industriilor creative în dezvoltarea culturală, socială, urbană și economică, într-o perioadă în care inovația, creativitatea, dar mai ales solidaritatea, se dovedesc ingrediente esențiale în creionarea unui viitor sustenabil.

Tot în cadrul expoziției sunt prezentate pentru prima dată, obiectele de design realizate de artiștii câștigători ai concursului MNAR Inspiră, desfășurat în urmă cu doi ani.

Romanian Design Week, TOGETHER

Sub semnul temei de anul acesta a Romanian Design Week, TOGETHER, dar și din convingerea că dezvoltarea scenei creative locale este posibilă doar cu ajutorul multidisciplinarității, a colaborărilor și a parteneriatelor strategice, expoziția Shaping Design. Together. este și primul demers semnat de Cartierul Creativ, Romanian Design Week și Muzeul Național de Artă al României, o colaborare ce va continua și în jurul altor proiecte viitoare.

„Romanian Design Week a devenit nu numai un eveniment strălucitor al artelor aplicate ci și unul cu caracter monden, focalizând preponderant interesul publicului tânăr pentru expresiile artei ce au legătură cu experiențele noastre cotidiene, cu noua calitate a vieții. MNAR este onorat de această companie selectă care-i conferă o dinamică binevenită.” Călin Stegerean, manager MNAR.

„Această expoziție își propune să surprindă și să sărbătorească coeziunea operatorilor creativi - culturali, atât prin alăturarea unora dintre cele mai importante nume din designul de produs contemporan, dar și prin demararea unui parteneriat strategic între Cartierul Creativ și una dintre cele mai importante instituții culturale din București, cât și din România - Muzeul Național de Artă a României - un parteneriat ce sperăm să devină un adevărat model de bune practici pentru dialogul dintre scena creativ - culturală independentă și marile instituții culturale.” Andrei Borțun - CEO The Institute, organizația care a inițiat atât Romanian Design Week, cât și Cariterul Creativ.

Concursul MNAR Inspiră

Concursul MNAR Inspiră a fost inițiat și dezvoltat de către Muzeul Național de Artă a României în parteneriat cu The Institute, din încercarea de a dezvolta o colecție de produse și obiecte de design contemporan, insipirate de elemente și simboluri specifice patrimoniului Muzeului, din convingerea că dialogul simbolic dintre designerii români și moștenirea culturală a Muzeului vor genera o colaborare importantă în contextul unor practici muzeale contemporane și actuale.

Concursul a invitat designeri, graficieni, ilustratori, arhitecți și artiști de pe tot teritoriul țării să creeze obiecte de design care respectă funcționalitatea și calitățile unor suveniruri, obiecte versatile inspirate din operele de artă din patrimoniul MNAR.

Câștigătorii acestui concurs sunt: Adelina Petcan, Daniela Gheorghiu, Design Neaoș, Iulian Bădărău / STUDIO MĂSURA și Loredana Anamaria Enache, Andreea Petre, Laura Ichim și Ștefan Sălăvăstru.

Propunerile lor se vor transforma în obiecte de tip suvenir ce vor putea fi achiziționate de la viitorul magazin MNAR.