Data actualizării: 16:01 09 Oct 2025 | Data publicării: 15:58 09 Oct 2025

Europa laudă "planul de pace al lui Trump" pentru Gaza: Liderii UE salută acordul Israel–Hamas
Autor: Tiberiu Vasile

Colaj DCNews; Sursa foto: Agerpres
 

Liderii europeni au felicitat administrația Trump pentru rolul decisiv în obținerea unui acord între Israel și Hamas, care marchează „prima fază” a unui armistițiu menit să pună capăt războiului din Gaza.

Liderii din Europa au salutat inițiativa lui Donald Trump de a pune capăt conflictului din Gaza, după ce președintele american a anunțat că Israelul și Hamas „au aprobat prima fază” a unui acord menit să ducă la încetarea războiului.

Numeroase personalități politice de rang înalt de pe continent, printre care Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, Giorgia Meloni și Dick Schoof, au transmis pe rețelele de socializare mesaje de sprijin și apreciere pentru rolul lui Trump în medierea înțelegerii.

Roberta Metsola și Ursula von der Leyen

„Salut anunțul privind un acord care va asigura un armistițiu și eliberarea ostaticilor din Gaza, bazat pe propunerea înaintată de președintele SUA”, a scris președinta Comisiei Europene,  menționând direct contul liderului american pe platforma X. Roberta Metsola a descris momentul drept „un moment crucial pentru pace și reînnoire în Orientul Mijlociu”, subliniind: „Apreciez eforturile” lui Trump și ale Egiptului, Qatarului și Turciei, parteneri cheie în negocierile de încetare a focului.

Potrivit declarațiilor lui Trump, acordul prevede eliberarea tuturor ostaticilor deținuți de Hamas în urma atacului din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, pas considerat esențial pentru o viitoare pace între israelieni și palestinieni.

Giorgia Meloni

Și alți lideri europeni au reacționat pozitiv. Cancelarul austriac Christian Stocker și premierul olandez Dick Schoof i-au mulțumit public lui Trump pentru implicarea directă. Giorgia Meloni, referindu-se la „Planul de pace al lui Donald Trump”, a transmis: „Doresc să-i mulțumesc președintelui Trump pentru perseverența sa în găsirea unei soluții care să pună capăt conflictului din Gaza.”

Keir Starmer

Premierul britanic Keir Starmer a apreciat și el „planul de pace al președintelui Trump pentru Gaza”, spunând că acesta a adus „un moment de profundă ușurare resimțit în întreaga lume, în special de către ostatici, familiile lor și populația civilă din Gaza.”

Emmanuel Macron

Președintele francez Emmanuel Macron, cunoscut pentru poziția sa favorabilă recunoașterii unui stat palestinian, a remarcat la rândul său: „Apreciez eforturile președintelui @realDonaldTrump, precum și ale mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia.”

Friedrich Merz

Unii lideri europeni, însă, au ales să nu-l menționeze direct pe Trump. Cancelarul german Friedrich Merz s-a limitat să afirme că „primele etape ale acordului dintre Israel și Hamas sunt încurajatoare”, fără a aminti numele președintelui american.

Kaja Kallas

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a numit acordul „o realizare diplomatică majoră” și „o șansă reală de a pune capăt unui război devastator și de a elibera toți ostaticii”, promițând că Uniunea Europeană „va face tot ce îi stă în putință pentru a sprijini implementarea acestuia.”

În Israel, reacțiile au fost la fel de puternice. Președintele Isaac Herzog a declarat că Donald Trump merită Premiul Nobel pentru Pace, considerând că eforturile sale au deschis calea către o nouă etapă de stabilitate în Orientul Mijlociu, conform Politico.

