”Eșecul Europei nu este problema Africii”. Uganda acuză Occidentul de standarde duble în cazul centralelor pe cărbune

Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a criticat țările occidentale pentru ceea ce el numește un „dublu standard condamnabil” în răspunsul lor la criza energetică provocată de invazia rusă a Ucrainei. Într-o postare pe Twitter duminică, Museveni a criticat Germania pentru demolarea turbinelor eoliene pentru a permite extinderea unei centrale electrice pe cărbune, în timp ce Europa se luptă cu o criză energetică declanșată de războiul dintre Rusia și Ucraina.

În septembrie, Rusia, care a suferit o serie de sancțiuni occidentale pentru invazia sa din Ucraina, a oprit aprovizionarea cu gaz către Europa, lăsând regiunea care era dependentă de importurile rusești de petrol și gaze să caute alternative.

News from Europe that a vast wind farm is being demolished to make way for a new open-pit coal mine is the reprehensible double standard we in Africa have come to expect. It makes a mockery of Western commitments to climate targets. pic.twitter.com/p9JQTD6nBq