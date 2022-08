Escrocherie: vizați sunt românii aflați în vacanță în Grecia. ”Trebuia să plătesc 120 de euro”. I s-au cerut 1.400, în schimb

Un turist român a a căzut victima unei escrocherii. Aflat în vacanță în Grecia, acesta a vrut să închirieze o barcă cu motor, dar ulterior a fost pus să plătească 1.400 de euro pentru daunele pe care le-a adus bărcii, în loc de 120, cât ar fi fost stipulat în contractul pe care îl semnase în prealabil. El a povestit pățania pe o rețea de socializare.

"INFO util: în cazul în care vreți să închiriați bărci cu motor, să fiți atenți la următoarele: când iei barcă, omul îți pune în față un contract standard, pe care nu-l citești, evident. În acel contract e stipulat cât trebuie să plătești pentru fiecare daună adusă bărcii, dar, mai ales, e scris că trebuie să plătești 100€ pentru fiecare zi în care barca e în reparații.

Am pățit-o azi, am bulit elicea unei bărci. Ei spun că nu au piesele, că trebuie să le comande și orice comandă în Grecia durează 7 zile. Am verificat, așa e, la soarele ăsta orice mizerie comanzi online, aici vine după 7 zile (nu vă mai enervați la reclamele livratorilor români, aparent sunt speed of light).

Trebuia să plătesc 120€ și m-am trezit cu o gaură de 1.000, asta după negocieri serioase, de la 1400. Sfat - căutați pe net cât costă piesa, pe o elice mi-au cerut 250€, pe un site din Constanța am găsit-o la 90. Ajută la negociere", a scris românul pe grupul "Vacanțe în Grecia: info utile", de pe Facebook, scrie antena3.ro.

Ce mai fac românii în Italia. Ultimă găselniță de escrocherie: Păcăliți sunt turiștii străini

Ca în fiecare primă duminică a lunii, intrarea la Colosseum este gratuită. Dar escrocii sunt mereu în acţiune, scrie Il Giornale. Chiar dacă intrarea la Colosseum este gratuită în prima duminică din lună, vânzătorii de bilete şi ocupanţii ilegali nu ratează nicio ocazie de a înşela turiştii. După cum a relatat Il Messaggero, de câteva zile există o nouă procedură de intrare în parcul arheologic, cu obligaţia de a avea bilete cu nume. Chiar şi duminică a fost necesar să se treacă pe la casieriile unde se dădea biletul de intrare, unul câte unul.

Chiar şi cu această noutate, vânzătorii de bilete şi ocupanţii ilegali au încercat să-i înşele pe bieţii oameni de la coadă, în principal turişti străini. Acum au inventat şi tururi ghidate la preţuri exorbitante, în ciuda faptului că, în mod evident, nu au competenţele necesare pentru a face această treabă.

Locul este aglomerat de ocupanţi ilegali şi de poliţişti care încearcă să protejeze vizitatorii de escrocherii şi de surprize neplăcute în portofele.

În special duminică, 3 iulie, a fost o zi foarte aglomerată, în care au fost prezenţi pe teren poliţia de stat, carabinierii şi poliţiştii locali, toţi desfăşuraţi cu patrule atât la intrarea în zona arheologică, cât şi în perimetrul acesteia.

Deoarece unii vânzători ambulanţi se aşezaseră la coadă de-a lungul treptelor care duc la Colosseum, o unitate de poliţie locală a fost de asemenea staţionată pe Largo Gaetana Agnesi, în Colle Oppio.

Agenţii, atât cei în uniformă, cât şi cei în civil, au reuşit să le facă viaţa grea ocupanţilor: au fost confiscate cantităţi considerabile de pălării, gadgeturi, sticle de apă şi umbrele de soare. Aceste articole sunt vândute la preţuri foarte mari. Vezi mai mult AICI.

