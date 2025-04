Eric Dane, celebrul actor din 'Grey's Anatomy' și 'Euphoria', a anunțat că suferă de scleroză laterală amiotrofică

Eric Dane, cunoscut pentru rolurile sale din serialele "Grey's Anatomy" și "Euphoria", a făcut o dezvăluire emoționantă despre sănătatea sa, anunțând că a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), o formă rară și severă de boală a neuronilor motori.

Actorul în vârstă de 52 de ani a acordat un interviu revistei People în care a vorbit despre noua provocare cu care se confruntă și despre sprijinul pe care îl primește din partea familiei sale iubitoare.

Eric a afirmat că, în ciuda diagnosticului, se simte norocos că poate continua să lucreze. El a adăugat că abia așteaptă să revină pe platourile de filmare pentru al treilea sezon al serialului "Euphoria". În același timp, actorul a solicitat ca atât el cât și familia sa să beneficieze de respectarea intimității în această perioadă dificilă.

De-a lungul carierei sale, Eric Dane a devenit o figură cunoscută în industria de divertisment, jucând în multiple producții de succes. După ce a interpretat rolul medicului Mark Sloan în "Grey's Anatomy", Dane a jucat în alte proiecte notabile, inclusiv în "Charmed" și "The Last Ship". De asemenea, el a avut apariții importante în filme, precum "Marley & Me" și "Valentine's Day". Actorul este căsătorit cu Rebecca Gayheart, cu care are doi copii.

Despre scleroza laterală amiotrofică (SLA)

SLA, cunoscută și sub denumirea de boala Lou Gehrig, este o afecțiune neurologică degenerativă rară care afectează celulele nervoase din creier și măduva spinării, controlând mișcările musculare. Boala provoacă paralizie progresivă, iar simptomele inițiale includ slăbiciune sau spasme musculare, care pot evolua rapid în dificultăți de vorbire și respirație.

Potrivit specialiștilor, SLA nu are un tratament curativ, iar speranța de viață a pacienților este de obicei între trei și cinci ani după diagnostic. Cu toate acestea, există cazuri în care persoanele afectate trăiesc mult mai mult. Diagnosticul este dificil și deseori vine cu o serie de provocări nu doar pentru pacient, ci și pentru cei dragi acestuia, conform Agerpres.

