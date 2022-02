Erdogan, vizită la Kiev. Cristian Diaconescu: Consiliul de Securitate Naţională a lui Biden i-a sunat pe turci

"Cum apreciaţi Turcia? Este un joc extrem de complex între Occident şi Rusia", a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

"Erdogan pleacă la Kiev, astăzi, încercând să se propună pentru o mediere. Vom vedea dacă încearcă să se profileze în NATO sau chiar are un proiect de un anume fel. Ucrainieni sunt destul de sceptici pentru că, aşa cum Nord Stream 2 a fost convenit şi îi ocoleşte, Third Stream-ul îi ocoleşte pe ei, pe ucrainieni, coridorul de energie, pe la sud. În egală măsură şi Federaţia Rusă are ceva dificultăţi pentru ca turcii au vândut drone pe care ucrainieni le folosesc acum în Donbas. Este de văzut dacă vrea să se recredibilizeze în NATO, unde ar avea în egală măsură probleme - dacă ar fi numai să menţionăm cumpărarea de sisteme antiaeriene S-400 de la ruşi - fie chiar îşi foloseşte forţa pentru că o are, în ideea de a încerca să medieze un anume tip de variantă. În orice caz, pot să vă spun, în premieră, că Consiliul de Securitate Naţională a lui Biden i-a sunat pe turci, înainte să se ducă la Kiev", a spus Cristian Diaconescu.

Luna trecută președintele turc cerea Rusiei să nu "invadeze" Ucraina, potrivit declaraţiilor difuzate de agenţia de presă turcă oficială Anadolu, citată de AFP, pe fondul temerilor Kievului şi Occidentului cu privire la o posibilă agresiune din partea Rusiei împotriva ţării vecine, la frontiera cu care Moscova a comasat zeci de mii de militari şi echipamente.

Erdogan este citat şi cu afirmaţia că perspectiva unei invazii ruseşti în Ucraina nu este realistă şi că trebuie să discute despre această criză cu preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters.

"Rusia ar trebui să reexamineze situaţia mondială şi propria sa situaţie înainte de a face acest pas", a declarat şeful statului turc presei în cursul unei vizite oficiale luni în Albania.

"Nu consider o invazie a Rusiei în Ucraina drept o abordare realistă pentru că Ucraina nu este o ţară oarecare. Ucraina este o ţară puternică. Această regiune nu va accepta un nou război. Nu ar fi corect. Nu puteţi gestiona aceste lucruri urmând logica: 'Voi invada această zonă, o voi acapara! Bineînţeles, trebuie să punem aceste probleme pe masa tratativelor cu (Vladimir) Putin şi să le discutăm'", a adăugat Erdogan, într-o declaraţie difuzată de postul de televiziune turc NTV.

Interviul integral, în materialul video de mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News