Elevi ținuți în frig la ore, cu gecile pe ei, după pensionarea fochistului. Post blocat de „Ordonanța-trenuleț”

Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 din comuna Rasova, Constanța sunt nevoiți să facă orele îmbrăcați în geci, din cauza frigului din sălile de clasă, situație care a apărut după pensionarea fochistului școlii și blocarea posturilor, ca urmare a restricțiilor impuse prin „Ordonanța-trenuleț”. Părinții au făcut publică situația pe rețelele de socializare, declarând că elevii îngheață în sălile de clasă, notează Ziarul Amprenta.

Un părinte revoltat a semnalat problema pe un grup de Facebook destinat comunității din Rasova: „Cum se poate la școala de la Rasova de sus nu se face focul la copii. Se poate așa ceva? Pe timpul ăsta, stau copiii cu gecile pe ei, că e foarte frig. Spun că nu are cine să facă focul. Rușine!”

Explicațiile autorităților locale

Primarul Mihalache Neamțu a confirmat situația, explicând că nu poate fi organizat concurs pentru angajare, întrucât prevederile Ordonanței de Urgență nr. 156/2024 („Ordonanța-trenuleț”) interzic temporar ocuparea posturilor vacante din instituțiile și autoritățile publice.

„Cunosc situația de la școală, așa este, nu este căldură. Noi am rămas fără fochist acolo, cel care a fost s-a pensionat, iar postul este blocat. Am vorbit și la Inspectoratul Școlar Județean, dar ni s-a transmis că este ordonanță de urgență de la Ministerul Educației și posturile sunt blocate. Nu putem angaja pe altcineva”, a spus acesta, potrivit sursei menționate mai sus.

Edilul a explicat că probleme similare există și la alte școli din comună, precum Școala din Cochirleni, unde nu mai există femeie de serviciu din același motiv: blocarea posturilor.

Reacția Inspectoratului Școlar: „Unde-i lege, nu-i tocmeală”

Și Inspectoratul Școlar Județean Constanța cunoaște cazul. Prof. Sorin Mihai, inspector-șef al ISJ Constanța, a precizat că este în „sarcina conducerii școlii” să găsească o soluție, pentru că „unde-i lege, nu-i tocmeală”.

„Știm situația de la școala din Rasova, însă ordonanța de la minister este clară și 'unde-i lege, nu-i tocmeală'. Nu putem încălca legea. Este în sarcina conducerii școlii să găsească soluții pentru această situație: pot fi delegate atribuțiile către o altă persoană, poate fi externalizat serviciul, soluții se pot găsi la nivel de unitate școlară, pentru că fondurile sunt compartimentate diferit. Pentru a se putea angaja o persoană în situații cum este cea de față, unitatea de învățământ trebuie să facă două dovezi, fără de care nu se poate: că este vorba despre post unic și că unitatea se încadrează bugetar. Directorul unității este cel care trebuie să gestioneze resursele financiare ale instituției de învățământ. Astfel, soluții se pot găsi, inclusiv cu sprijinul comunității”, a spus inspectorul-șef.

Poziția conducerii școlii

Directorul școlii, prof. Cătălin Lucian Iancu, a explicat că unitatea de învățământ mai dispune de o a doua locație, unde funcționează școala gimnazială și grădinița, și unde există deja un fochist, însă gestionarea centralelor din ambele clădiri s-a dovedit imposibilă pentru o singură persoană.

„Legat de căldură, noi mai avem o locație, unde învață școala gimnazială și grădinița, situată la circa 1 kilometru sau 2 distanță de școala primară care a rămas fără fochist. Iar persoana care se ocupa de acea locație a fost chemată să se ocupe și de centrala din școala unde s-a pensionat fostul fochist. Însă sunt, practic, trei centrale, aflate în două locații diferite, care trebuie supravegheate în același timp. Vă dați seama că, iarna, dacă este și zăpadă, distanța dintre cele două unități este și mai greu de parcurs și nici nu poate ajunge în timp util persoana care se ocupă dintr-o parte în alta. Vorbim despre lucrul cu focul și centrale ce trebuie supravegheate. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, cine poate ajunge la timp dintr-o locație în alta?! Nu vrea nimeni să riște așa ceva”.

Directorul a mai punctat că nici la primărie nu există personal calificat care să gestioneze centralele școlii și că voluntariatul nu e o opțiune: „Nimeni nu vine să facă voluntariat, mai ales la lucrul cu focul. Noi am avut o ședință cu părinții când s-a ivit situația cu femeia de serviciu de la școala din Cochirleni și acolo nu s-a oferit nimeni să vină să ajute, dar aici, unde este vorba despre funcționarea unei centrale?! Dar vom vorbi din nou cu primarul și vom încerca să identificăm soluții pentru această problemă, cu atât mai mult cu cât iarna practic bate la ușă”, a mai spus el.

Ședință fără soluții clare

În contextul mediatizării situației, conducerea școlii, primăria și părinții au participat la o ședință, joi, 13 noiembrie, dar care nu s-a încheiat cu o concluzie clară. S-a constituit un grup de părinți care a transmis o adresă către Inspectoratul Școlar Județean Constanța pentru deblocarea postului, urmând să fie întocmită și o petiție: „Nu s-a ajuns la nicio concluzie în urma discuțiilor de astăzi. Mai mulți părinți au transmis o solicitare către ISJ Constanța pentru deblocarea postului de fochist, precizându-li-se că vor primi răspuns în termenul legal, de 30 de zile. Aceiași părinți au vor face și o petiție către inspectorat”, a declarat directorul școlii.

Și primarul comunei a reacționat după ședință, spunând că va fi nevoit să închidă școala, dacă nu există soluții rapide: „O să ajungem să închidem școala! Nu există cadre didactice care s-ar putea recalifica, și într-un timp așa de scurt, ca fochist, mai ales că iarna bate la ușă. Nu putem face improvizații sau să găsim soluții pe principiul lasă, că merge și așa, pentru că este vorba despre lucrul cu focul, cu țevi sub presiune, cine riscă așa ceva?! Sunt o sută de suflete în școală, nu ne permitem să expunem pe nimeni niciunui risc, ați văzut ce s-a întâmplat la București, Doamne ferește! Postul ar trebui deblocat, să vină o persoană calificată să se ocupe!”.

Amintim că Ordonanța nr. 156/2024, cunoscută drept „Ordonanța-trenuleț”, prevede blocarea temporară a concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor vacante în instituțiile publice, în scopul gestionării cheltuielilor de personal: „Începând cu 1 ianuarie 2025 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autoritățile și instituțiile publice…” (Art. VII alin. (1) al OUG 156/2024).