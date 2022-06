Edi Iordănescu, semnal înainte de meciurile din Liga Naţiunilor: Nu mai merge cu fotbalul boem

Selecţionerul echipei naţionale a României, Edward Iordănescu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu Muntenegru din debutul noii ediţii a Ligii Naţiunilor, că la prima reprezentativă "nu mai merge doar cu fotbal boem" şi a subliniat că îşi doreşte pragmatism şi eficienţă din partea jucătorilor săi pentru a obţine un rezultat pozitiv.



"Sunt foarte pretenţios. Eu am foarte multă încredere în grupul pe care îl antrenez, dar pretenţiile mele ca atitudine, mentalitate şi spirit sunt foarte mari. Nu mai merge doar cu fotbal boem, avem nevoie de atitudine şi spirit. Trebuie să fim echilibraţi şi numai când vom face toate aceste lucruri ne putem gândi la rezultate pozitive. Avem şi minusurile noastre pe care încercăm să le corectăm. Încercăm mâine să fim cât mai exacţi, pragmatici şi eficienţi. Mă interesează foarte mult rezultatul pentru că asta ne dă încredere şi curaj. Eu am convingerea că dacă echipa naţională va produce câteva rezultate bune într-un timp foarte scurt are capacitatea să îşi ridice nivelul. Pentru noi e important ca după fiecare meci să adăugăm puncte în clasament. Trebuie să dăm totul pentru rezultat, pentru că altfel o să mai închidem o campanie pe care o să o ratăm şi o să stăm să ne gândim de ce am făcut-o", a afirmat tehnicianul în conferinţa susţinută la Podgorica.

Avertisment pentru jucători





"Eu voi fi mult mai atent când voi face convocările dacă voi vedea jucători care nu se vor implica şi nu vor da 100% în procesul de antrenament şi la meciuri, sau la care nu voi observa devotament şi responsabilitate. Echipa naţională trebuie să arate începând de mâine că are viitor. Din păcate despre naţionala noastră se vorbeşte mult la trecut şi vrem să schimbăm această percepţie. Nu va fi uşor. Mă interesează să avem gândirea şi mentalitatea corectă şi să aducem înapoi spiritul care a lipsit în ultimii ani. Suntem conştienţi că în final rezultatul este doar o consecinţă a acestor lucruri. Avem nevoie de suporteri, avem nevoie ca toată lumea să vină în sprijinul echipei naţionale pentru că e important ca aceşti băieţi să prindă încredere. Acum este un nou început şi sper să urmeze lucruri bune. Însă sunt conştient că vom avea un drum greu în faţă", a adăugat selecţionerul.



Iordănescu susţine că l-au pus în gardă rezultatele Muntenegrului cu Olanda şi Turcia, ambele încheiate cu scorul de 2-2, din preliminariile Cupei Mondiale.



"Am analizat echipa Muntenegrului la ultima campanie, dar nu numai, pentru a vedea dacă sunt schimbări majore. Iar concluzia este că Muntenegru este o echipă care are mijloace şi posibilităţi, are jucători care joacă la un nivel bun şi foarte bun. Am văzut nişte rezultate ale lor care ne pun în gardă, mă refer la meciul cu Olanda, în care au fost conduşi cu 2-0 şi au revenit şi au făcut 2-2. Acelaşi lucru s-a întâmplat în Turcia, au obţinut un 2-2 după ce au revenit de la 2-0. Aşa că ne aşteptăm la un joc dificil cu un adversar motivat. Noi trebuie să ne construim identitatea noastră, să ne impunem strategia noastră, chiar dacă vom avea în faţă o echipă motivată. Şi cu una sau două absenţe, Muntenegru are un lot de jucători care pot aduce plus valoare. La rândul nostru, cei la care vom apela trebuie să dea totul 94-95 de minute sau cât este nevoie pentru un rezultat pozitiv", a spus el.

"Strategia trebuie să fie foarte clară"





În opinia antrenorului, jucătorii echipei naţionale a României vor avea o şansă în minus faţă de adversari dacă nu se vor bate pentru fiecare minge şi nu vor accepta lupta.



"Ştim toţi că naţionala nu a răspuns bine atunci când a avut o serie de trei meciuri într-un timp relativ scurt. Acum vor fi patru, deci strategia trebuie să fie foarte clară. Trebuie să fim foarte atenţi. Începem cu două partide în deplasare şi probabil că trebuie să facem o muncă suplimentară pentru capacitarea echipei. Pentru că adversarii noştri au prin natura lor un spirit ceva mai combativ, sunt mai arţăgoşi, mai luptători, se concentrează şi se motivează mai uşor. Însă eu am încredere în potenţialul şi talentul nostru. Iar dacă ne vom ridica la un nivel bun al intensităţii de joc vom avea o şansă importantă. Dacă nu vom propune o echipă care să accepte lupta, să se bată pentru fiecare minge, atunci vom avea o şansă în minus. Noi anticipăm că multe dintre cele 4 meciuri vor fi de luptă, de uzură, poate chiar jocuri închise din anumite puncte de vedere. E totuşi final de sezon şi nu e uşor. Vremea, oboseala, toate aceste lucruri apasă. Dar e important ce facem şi cum gândim. Nu am făcut calcule de puncte, încercăm să luăm meci cu meci", a precizat tehnicianul.



Edward Iordănescu a dezvăluit că tatăl său, fostul selecţioner Anghel Iordănescu, a urmărit un antrenament al echipei naţionale în cantonamentul de la Mogoşoaia. "Tatăl meu a fost la un antrenament al nostru, nu a intrat deloc în contact cu echipa. Dar pentru mine a fost o bucurie să-i pot oferi posibilitatea să vadă din nou echipa naţională", a explicat antrenorul.



Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte, sâmbătă, de la ora 21:45, pe stadionul Gradski din Podgorica, selecţionata Muntenegrului, în prima partidă din noua ediţie a Ligii Naţiunilor, scrie Agerpres.



Tot în luna iunie, prima reprezentativă mai are programate alte trei partide în Liga Naţiunilor cu Bosnia-Herţegovina (7 iunie, ora 21:45, stadion Bilino Polje - Zenica), cu Finlanda (11 iunie, ora 21:45, stadion Rapid-Giuleşti) şi cu Muntenegru (14 iunie, ora 21:45, pe stadionul Rapid-Giuleşti).

