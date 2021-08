E85, drumul groazei: ”Statul aprobă tacit toți morții din accidente. Avem o țară frumoasă, dar nu-s dispus să-mi risc viața pentru a o vizita”

Pe ”drumul morții”, scapă cine poate. Nimeni nu respectă nicio regulă, polițiști nu există și doar o minune te ajută să ajungi viu acasă. A povestit-o și Radu, un român care s-a rugat să ajungă întreg la destinație. E85 e denumit ”drumul morții” nu din cauză că este drumul prost, ci pentru că mulți șoferi habar nu au să conducă.

”Pe data de 31 iulie am intrat in Romania pe la vama Petea. Am parasit autostrada cam la 50 km de frontiera Romaniei. De la vama Petea, cu o oprire de 4 zile in Maramures, am venit la Constanta. Din Maramures pana la Constanta m.am incumetat sa vin prin Mestecanis-Suceava si apoi pe celebrul E85 pana la Ramnicul Sarat. Am ramas socat. Am ajuns in punctul in care tot ce mi.am dorit este sa ajung intreg la Constanta.

De la intrarea in Romania pana la Constanta am facut mai bine de 1000 km pe drumuri nationale, fara autostrada. Este cumplit. Nimeni nu respecta nimic, nu exista politie, pe multe portiuni de drum nu exista asfalt, indicatoare s.a.m.d. Totul este un fel de Vest Salbatic, in care fiecare face ce vrea, nimeni nu este tras la raspundere, scapa cine poate.

Sa ai "tupeul" sa respecti restrictii de viteza, viteza in localitate... la un moment dat, pe E85, am renuntat. Am renuntat pt ca eram convins ca, ori cineva ma va bloca si ma va lua la bateie ori un TIR sau un alt vehicol efectiv da peste mine. De la Suceava pana la Ramnicu Sarat, pe E85, nu am vazut picior de politist, fiecare merge cum il taie capul, nu exista Cod Rutier, nu "exista" viteza legala, nu "exista" linie continua, nu "exista" sens de mers.

In Maramures, in Ardeal soferii sunt un pic mai "omenosi", foarte rar de agreseaza in trafic, cand poate fiecare taie linia continua pt ca tu mergi cu 50km/h in localitate sau unde este limitare dar te lasa in pace.

Pe E85 sa mergi legal inseamna ca o cauti cu lumanarea. Nu exista nici o autoritate, nici picior de politist, nu exista lege. Imi programasem ca la iarna sa vizitez Bucovina, am renuntat. Nu mai am "curajul" sa merg pe drumuri nationale mai mult de 150 de km. Concluzia mea: Autoritatile, statul aproba tacit tot ce se intampla pe sosele din Romania, aproba tacit toti mortii din accidente pt ca nu vezi picior de politist, de autoritate pe sosele din Romania. Pacat. Avem o tara asa frumoasa dar trebuie sa.ti risti viata pe sosele ca sa o vezi. Eu nu sunt dispus la asa ceva”, a scris Radu pe Facebook, un român îngrozit de ”drumul morții”, așa cum este cunoscut E85.