€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 15:50 03 Oct 2025

Dosarul petrolierului Eagle S, mutat sub incidența Convenției ONU asupra Dreptului Mării. Finlanda nu are jurisdicţie
Autor: Andreea Deaconescu

petrolier FOTO: Pexels
 

Un tribunal de la Helsinki a decis vineri că Finlanda nu are jurisdicţie în cazul de presupus sabotaj contra cablurilor submarine în Marea Baltică de la finalul anului trecut, transmit Reuters şi DPA, citate de Agerpres.

Finlanda nu are dreptul de a-i judeca pe membrii echipajului

Curtea districtuală din Helsinki a hotărât vineri că dosarul petrolierului "Eagle S", înregistrat în Insulele Cook, ar trebui catalogat drept incident în conformitate cu Convenţia ONU privind Dreptul Mării.

Jurisdicţia pentru inculparea penală revine ţării sub pavilionul căreia naviga vasul "Eagle S" sau statelor de domiciliu ale membrilor de echipaj acuzaţi.

Această decizie înseamnă că echipajul navei nu poate fi condamnat pentru moment şi că se va renunţa la acuzaţiile contra lor. Decizia poate fi contestată în apel.

În luna august, Parchetul finlandez a anunţat inculparea a trei membri ai echipajului petrolierului Eagle S, printre care şi căpitanul navei, acuzaţi de participare la sabotaj contra cablurilor submarine în Marea Baltică.

Daunele de milioane produse în Baltică rămân fără vinovați

"Procurorul general adjunct a iniţiat urmărirea în justiţie pentru avariere gravă cu caracter penal şi obstrucţionare gravă a comunicaţiilor, contra căpitanului, ofiţerului I (ambii cu cetăţenie georgiană) şi ofiţerului II (cetăţean indian) ai petrolierului Eagle S, înregistrat în Insulele Cook", indica un comunicat al Parchetului finlandez.

"Proprietarii cablurilor au suferit pagube imediate de cel puţin 60 de milioane de euro, sub forma cheltuielilor de reparaţie", adăuga comunicatul.

Acuzaţii au declarat în timpul procesului că ancora cu o greutate de 11 tone a navei Eagle S a căzut din cauza unor erori tehnice care se presupune că au avut loc la nivelul scripetelui. Ei au respins afirmaţiile proprietarului privind pagube în valoare de zeci de milioane de euro.

Pe 25 decembrie 2024, cablul submarin electric EstLink 2, ce leagă Estonia şi Finlanda, a fost secţionat în ceea ce autorităţile de la Helsinki au suspectat că a fost un act de sabotaj.

De asemenea, au fost avariate patru cabluri de telecomunicaţii, printre care cablul de fibră optică C-Link1 între Helsinki şi portul german Rostock, ce mai fusese avariat într-un incident similar în noiembrie acelaşi an.

În urma acestui incident, autorităţile finlandeze au arestat petrolierul Eagle S, a cărui ancoră se crede că a avariat cablul submarin.

Potrivit Uniunii Europene, nava aparţine aşa-numitei "flote-fantomă" ruse, formată din petroliere şi nave-cargo pe care Moscova le utilizează în mod neoficial pentru a ocoli sancţiunile asupra transporturilor de ţiţei. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Restricții majore de trafic în Capitală în weekend. Străzi și bulevarde închise - Unde se oprește circulația
Publicat acum 14 minute
RAR demontează un fake news despre cauciucurile "all-season". Cum recunoști anvelopele legale de iarnă
Publicat acum 30 minute
Cum alegi cea mai avantajoasă casă de amanet aur?
Publicat acum 42 minute
Cine a fost atacatorul de la sinagoga din Manchester, catalogat drept incident terorist
Publicat acum 51 minute
Incident major în Belgia: 15 drone neidentificate au traversat o bază militară
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Oct 2025
Surpriză totală pentru Călin Georgescu: O cântăreață a venit să-l susțină la secția de Poliție
Publicat pe 01 Oct 2025
Horoscop octombrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 01 Oct 2025
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
Publicat acum 9 ore si 39 minute
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close