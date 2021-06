Astăzi este Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. 14 iunie reprezintă data marcată anual prin care se dorește creșterea gradului de conștientizare asupra importanței donării de sânge.

'Donarea de sânge înseamnă categoric viață. Să ne gândim că pot exista în spitale acum pacienți care așteaptă intervenții chirurgicale sau care au diverse probleme de sănătate, iar lipsa de sânge le pune viața în pericol. Donarea de sânge înseamnă salvarea de vieți. Tocmai din acest motiv spunem deseori că sângele înseamnă viață - viață pentru semenii noștri sau poate chiar pentru cineva drag nouă. În anumite perioade medicii se confruntă cu deficit de sânge în diverse spitale. Vă îndemnăm să donați sânge. Sângele donat de cei a căror stare de sănătate permite donarea, salvează vieți. Donarea de sânge este o acțiune voluntară și umanitară. Avem nevoie de dvs, donatorii de sânge, pentru semenii noștri! Știați că din sângele pe care îl donați o dată ajutați medicii să salveze 3 persoane?', a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, Președintele Colegiului Medicilor din Municipiul București.

Statistic, România ocupă printre ultimele locuri în Europa în ceea ce privește donarea de sânge. Colegiul Medicilor din Municipiul București trage un semnal de alarmă și precizează că sunt situații în care intervenții chirurgicale sunt amânate din cauza lipsei de sânge.

Sloganul ediției de anul acesta a campaniei globale derulată de Organizația Mondială a Sănătății este Donați sânge și țineți lumea pulsând. Astfel, Colegiul Medicilor din Municipiul București lansează un îndemn: Împreună, cei care au o stare bună de sănătate, să contribuim la creșterea cantității de sânge în unitățile spitalicești pentru cei care au probleme de sănătate!

Metrorex, facilităţi pentru donatori

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1364 din 2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge, art. 11 litera c): 'Donatorul de sânge are dreptul să primească, la cerere, pentru fiecare donare efectivă decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu/reşedinţă înscrisă în actul de identitate şi localitatea unde îşi are sediul instituţia la care se efectuează donarea de sânge; în cazul în care donarea se face la instituţia de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună', transmite Metrorex.

Programul celor două case speciale este următorul:

PIAŢA UNIRII 1:

Luni - Vineri 7:00 – 13:30, 14:00 – 20:00;

Sâmbăta 10:30 – 17:00.

GARA DE NORD:

1 Luni – Vineri 7:00 – 13:30, 14:00 – 20:00; Sâmbăta 10:30 – 17:00.

Actele necesare pentru emiterea abonamentelor cu preț redus 50% pentru donatorii de sânge sunt:

1. Adeverința de donare (original/original şi o copie când exemplarul original se solicită pentru STB);

2. Carnet de donator (excepție la prima donare);

3. BI/CI;

4. Persoanele care nu locuiesc în Bucureşti, dar care donează sânge la o instituţie de profil din Bucureşti vor prezenta orice document din care să reiasă că au locul de muncă în Bucureşti.

Scopul acestei zile este acela de a creşte gradul de conştientizare asupra importanţei donării de sânge şi de a încuraja cât mai mulţi oameni să doneze în mod voluntar, fără vreo recompensă. O statistică neagră releva înainte de pandemie că, unul din trei români nu primea sânge atunci când avea nevoie. De atunci şi până acum, situaţia s-a înrăutăţit. Ministerul Sănătății încurajează donarea benevolă de sânge și îndeamnă cetățenii să doneze benevol. In țară există o nevoie permanentă atât de sânge și de preparate sangvine, cât și de donatori fideli.