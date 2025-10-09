€ 5.0953
Data actualizării: 18:56 09 Oct 2025 | Data publicării: 18:40 09 Oct 2025

Donald Trump, câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025? Ce spun piețele de pariuri
Autor: Andreea Deaconescu

donald-trump_69522000 Donald Trump - Foto: Reuters
 

Vineri, de la ora 12:00, Oslo devine centrul atenției mondiale. Comitetul Nobel Norvegian va anunța laureatul Premiului Nobel pentru Pace 2025, iar suspansul este mai mare ca oricând.

Toate privirile sunt îndreptate spre Donald Trump, care conduce în topurile caselor de pariuri tradiționale, dar nu și pe platformele digitale de predicții.

Potrivit datelor agregate de Oddspedia, fostul președinte american are o cotă medie de 2.0, ceea ce înseamnă o probabilitate de 33,3 % de a obține premiul. În spatele lui se află rețeaua umanitară Sudan’s Emergency Response Rooms (ERRs), cu o probabilitate de 28,7 %, urmată de Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Alexei Navalnîi, creditată cu 20 %. Agenția ONU UNRWA apare cu 14,29 %, în timp ce alți nominalizați, precum Volodimir Zelenski, Greta Thunberg, Papa Leon XIV și Elon Musk, sunt menționați cu șanse sub 6 %.

 

Previziunile tradiționale, contrazise de piețele cripto de pe Polymarket

Dacă Oddspedia îl poziționează clar pe Trump ca favorit, datele din Polymarket prezintă o realitate diferită: piața “Nobel Peace Prize Winner 2025” înregistrează un volum total de tranzacții de 25,834,989 USD, dintre care opțiunea Donald Trump atrage 24,988,378 USD, reprezentând aproximativ 6 % din total. În schimb, cele mai populare opțiuni rămân Sudan’s Emergency Response Rooms (ERRs) cu 33 %, urmate de Iulia Navalnaia (1o %), Doctors Without Borders (7 %) și International Court of Justice (6 %).

Donald Trump nu și-a ascuns niciodată ambiția de a adăuga Premiul Nobel pentru Pace în palmaresul său. La Adunarea Generală a ONU din septembrie, președintele american a afirmat că a „pus capăt unui număr de șapte războaie fără sfârșit”, o declarație care a reaprins discuțiile despre meritele sale în domeniul păcii internaționale. Săptămâna trecută, el a prezentat un plan de încetare a focului în Gaza, format din 20 de puncte, moment în care cotele sale au crescut spectaculos, de la +600 la +200.

Istoria premiilor Nobel pentru Pace arată că aproape 20 % dintre laureații ultimelor cinci decenii au fost recompensați pentru implicarea lor directă în procesele de pace. Dacă Trump ar câștiga, ar deveni al doilea președinte american în exercițiu care primește această distincție, după Barack Obama în 2009. Înaintea lor, Jimmy Carter fusese premiat în 2002, pentru „eforturile neobosite de promovare a păcii, democrației și drepturilor omului”.

Decizia finală aparține Comitetului Nobel Norvegian, format din cinci membri – Jørgen Watne Frydnes, Asle Toje, Anne Enger, Kristin Clemet și Gry Larsen – care votează laureatul conform testamentului lui Alfred Nobel. Criteriul rămâne același de peste un secol: distincția trebuie să revină „persoanei sau grupului care a făcut cel mai mult pentru fraternitatea între națiuni, reducerea armamentelor și promovarea congreselor de pace”.

