Dominic Fritz, vizitat la primărie de anchetatorii DNA

Panică printre angajații Primăriei Timișoara, după ce au văzut anchetatorii DNA pe holurile instituției, luni la prânz. Cei de la Direcția Națională Anticorupție au mers să discute cu primarul Timișoarei.

Oficialii municipalității nu au comunicat de ce a mers DNA în vizită în instituția de pe C.D. Loga, dar sursele Tion spun că deplasarea are legătură cu un dosar deschis pentru problemele constatate la Direcția Patrimoniu, în care ar fi vizat fostul director Florin Răvășilă. Vizita ar fi una de curtoazie, iar anchetatorii de la DNA au cerut câteva acte și au vrut să afle cine este persoana de legătură cu care pot comunica în anchetă.

Primarul Dominic Fritz anunța încă din noiembrie 2020 că la Primăria Timișoara au fost deschise două dosare de corupție. Unul vizează una dintre cele două Direcții de Patrimoniu, condusă la acea dată de Florin Răvășilă, căruia fostul primar Robu i-a retras dreptul de semnătură înainte de alegerile locale, după ce a fost sesizat că acesta ar fi primit mită pentru a rezolva o licitație.

„Am fost înștiințat de două dosare de corupție care sunt cercetate in rem de către DNA. In rem înseamnă că deocamdată sunt cercetate faptele, nu anumite persoane și tocmai cercetarea încearcă să stabilească cine sunt persoanele care au de a face cu astfel de fapte. Cele două dosare penale sunt în legătură cu cimitirele, aici în Timișoara, și cu angajări presupus ilegale în cadrul Serviciului Public de Creșe. Am fost înștiințat că procedura din cursul urmăririi penale este nepublică, adică noi nu o să aflăm decât la sfârșitul acestei proceduri care, de fapt, este concluzia DNA”, spunea Fritz, în iarnă, notează Tion.

În aprilie, primarul Dominic Fritz (USR) a încălcat legea și a traversat trecerea de pietoni pe bicicletă

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat campania „Vinerea Verde”, care își propune ca „până la sfârșitul acestui an, cel puțin unul din patru angajați să vină în ultima zi lucrătoare a săptămânii la serviciu pe jos, cu bicicleta sau cu transportul în comun și să renunțe astfel, pentru o zi, la autoturismul personal”, după cum se arată pe site-ul ministerului.

Primarului Dominic Fritz, cel mai probabil, nu i-a fost greu să se adapteze, fiind știut că și înainte de a fi ales primar circula destul de mult cu bicicleta. După ce a ajuns primar, a returnat RETIM-ului celebrul Mercedes TM01PMT, iar, la nevoie, a circulat cu un autoturism Renault al primăriei. În alte situații, însă, Fritz a mai circulat și cu bicicleta, chiar și după ce s-a instalat la primărie.

Același lucru l-a făcut și pe 23 aprilie, într-o zi a campaniei „Vinerea Vere”, dar un timișorean l-a surprins încălcând legea. În fotografie se observă cum edilul, într-adevăr, circulă cu bicicleta, însă o face neregulamentar. Mai precis, pe trecerea de pietoni, Fritz nu s-a dat jos de pe șaua bicicletei pentru a circula pe lângă aceasta, așa cum ar fi trebuit, din moment ce se observă că nu există marcaje rutiere care să arate că este permisă traversarea pe bicicletă (vezi imaginea AICI).

Articolul 161 din OUG nr. 195/2002 prevede „(1) Se interzice conducătorilor de biciclete sau de mopede: (…) o) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă”. Dacă trecerea este marcată corespunzător, se aplică prevederile articolului 160 din același OUG: „Dacă pe direcția de deplasare există o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare, conducătorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) sunt obligați să circule numai pe această pistă. Se interzice circulația altor participanți la trafic pe pista pentru biciclete”.