Doliu la naţională. Yalcin Cadîr, bucătarul tricolorilor timp de 20 de ani, a murit

"Federația Română de Fotbal, întreg staff-ul și jucătorii echipei naționale de fotbal a României regretă dispariția, la vârsta de 53 ani, a lui Yalcin Cadîr.

Timp de mai bine de două decenii acesta a fost bucătarul echipei naționale de fotbal, iar de la inaugurarea Centrului Național de Fotbal Mogoșoaia a fost bucătar-șef la restaurantul din incinta bazei de pregătire.

Condoleanțe familiei și celor dragi!", transmite Federaţia Română de Fotbal.

Selecţionerii Florin Bratu şi Bogdan Lobonţ au anunţat stranierii convocaţi pentru meciurile naţionalelor U21 şi U20

Selecţionerii Florin Bratu şi Bogdan Lobonţ, recent instalaţi la conducerea echipelor naţionale Under 21, respectiv Under 20, au anunţat, vineri, jucătorii români care evoluează în străinătate convocaţi pentru partidele amicale din luna septembrie, informează site-ul oficial al FRF.



Astfel, echipa naţională Under 21 va începe pregătirea pentru turneul final al Campionatului European din 2023, găzduit de România şi Georgia. Calificată deja la EURO 2023 din postura de ţară gazdă, naţionala de tineret va disputa două partide amicale, cu Anglia, pe 3 septembrie, şi cu Georgia, pe 7 septembrie. Ambele meciuri se vor disputa pe stadionul Arcul de Triumf din Capitală, de la ora 21:00.



Pentru aceste două partide, Florin Bratu i-a convocat pe Radu Drăguşin (Juventus Torino/Italia) şi Louis Munteanu (Fiorentina/Italia).



De partea cealaltă, România Under 20, cea mai nouă naţională de fotbal a României, va evolua într-o competiţie amicală alături de selecţionate puternice ale Europei. Primele două partide pentru "tricolorii" U20 vor fi cu Portugalia, pe 2 septembrie, la Voluntari, şi în Anglia, pe 6 septembrie.



Pe lista selecţionerului U21, Bogdan Lobonţ, pentru aceste meciuri se găsesc 8 stranieri: Răzvan Sava (Torino/Italia), Alexandru Borbei (Lecce/Italia), Eduard Duţu (Fiorentina/Italia), Darius Ghindovean (Duisburg/Germania), Marius Corbu (Akademia Puşcaş/Ungaria), Matei Ilie (Padova/Italia), Leon Peto (Mainz/Germania) şi Andrei Mărginean (Sassuolo/Italia).