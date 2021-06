Doliu în Casa Regală. A murit vărul Regelui Mihai I, Principele Amedeo de Savoia, Duce de Aosta

Principele Amedeo de Savoia, Duce de Aosta, care a fost văr primar cu Regele Mihai I, a încetat din viață, a anunțat, marți, Familia Regală a României. Alteța Sa Regală Principele Amedeo de Savoia, Duce de Aosta, în vârstă de 74 de ani, a încetat din viață. Principele Amedeo de Savoia, al V-lea Duce de Aosta, s-a născut la 27 septembrie 1943 la Florența, fiu al Ducelui Aimone de Aosta și al Principesei Irina a Greciei și a Danemarcei.â

Ducele de Aosta a fost văr primar al Regelui Mihai I și o prezență constantă în viața Familiei Regale române.

„Principele Amedeo a fost ca un frate pentru Custodele Coroanei Margareta, pe care a cunoscut-o din prima zi de viață și alături de care a stat neîntrerupt, întreaga viață. Ei au păstrat o profundă prietenie în copilărie, adolescență, la maturitate și în viața profesională. Ducele de Aosta a fost întotdeauna alături de Regina Elena, de Regele Mihai, de Regina Ana și de Principesele Elena, Irina, Sofia și Maria”, spune Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei.

Principele Amedeo a vizitat România de mai multe ori, ca musafir al Familiei Regale, iar ultima sa ședere, la București și la Curtea de Argeș, alături de fiica sa, Principesa Mafalda, a fost în octombrie 2019, la ceremonia de înhumare a Reginei-Mamă Elena.

Custodele Coroanei și Altețele Lor Regale au transmis condoleanțe și întreaga lor compasiune familiei îndoliate, scrie Mediafax.

Ducele de Aosta a avut trei copii legitimi şi un copil nelegitim

La 22 iulie 1964 Amedeo s-a căsătorit cu Prințesa Claude de Orléans (n. 11 decembrie 1943) la Sintra, Portugalia. Ea era al noulea copil și a cincea fiică a lui Henri, conte de Paris, pretendent orléanist la tronul Franței, și a Prințesei Isabelle de Orléans-Braganza. Amedeo și Claude au avut trei copii:

Prințesa Bianca Irene Olga Elena Isabella Fiorenza Maria de Savoia (n. Florența, 2 aprilie 1966) căsătorită la San Giustino Valdarno, Toscana, cu Giberto Carbonello Tiberto Maria, conte Arrivabene-Valenti-Gonzaga, la 11 septembrie 1988, Prințul Aimone, Duce de Apulia (n. Florența, 13 octombrie 1967); Aimone s-a căsătorit civil la 16 septembrie 2008 cu Prințesa Olga a Greciei, fiica Prințului Mihail al Greciei și Danemarcei. Căsătoria religioasă a avut loc la 27 septembrie 2008 la Patmos, şi Prințesa Mafalda Giovanna Shams Maria Fiorenza Isabella de Savoia (n. Florența, 20 septembrie 1969) căsătorită prima dată la San Giustino Valdarno, la 18 septembrie 1994 cu Don Alessandro Ruffo di Calabria-Santapau dei principi di Palazzolo (n. 1964).

La 30 martie 1987 Amedeo s-a căsătorit cu Silvia Paternò di Spedalotto (n. 1953) la capela Villa Spedalotto în Bagheria, Sicilia. Ea este fiica lui Don Vincenzo Paternò di Spedalotto, marchiz di Reggiovanni. Amedeo și Silvia nu au copii.

Amedeo are o fiică nelegitimă cu Kyara van Ellinkhuizen: Ginevra van Ellinkhuizen, născută la Milano, la 19 martie 2006. Ginevra are sindromul Down. Deși înainte de nașterea ei, Amedeo a declarat că el o va recunoaște imediat ca pe copilul său și îi va asigura bunăstare, după naștere nu a făcut acest lucru și a cerut testarea ADN-ului. La 4 august 2006 el a recunoscut-o în mod legal pe fiica sa, dar nu i-a oferit bunăstarea, până când un judecător a hotărât acest lucru, scrie Wikipedia.