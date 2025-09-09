DNA face percheziții la ELCEN. Directorul general și directorul comercial, printre vizați / Update

Procurorii DNA fac marți percheziții în opt locații, printre care și la sediul ELCEN, într-un dosar de luare și dare de mită

Update

Compania Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) colaborează cu Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) în cadrul unei acţiuni de percheziţie desfăşurate la sediul companiei şi afirmă că va comunica în mod transparent orice informaţii suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal şi de ancheta aflată în desfăşurare.



"Procurorii au solicitat punerea la dispoziţie a unor documente şi informaţii necesare acţiunii aflate în curs. ELCEN cooperează în mod deplin pentru a facilita desfăşurarea verificărilor. Conducerea companiei îşi reafirmă angajamentul faţă de respectarea legii şi transparenţă în activitatea desfăşurată. Sunt tratate cu maximă seriozitate şi responsabilitate solicitările instituţiilor statului. Menţionăm că desfăşurarea acestor proceduri nu afectează în niciun fel continuitatea activităţii ELCEN şi asigurarea producerii energiei electrice şi termice pentru consumatorii din Bucureşti şi pentru Sistemul Energetic Naţional. Compania va continua să colaboreze strâns cu autorităţile şi va comunica în mod transparent orice informaţii suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal şi de ancheta aflată în desfăşurare", se arată într-un comunicat de presă al companiei, transmis marţi.

Știrea inițială

De acuzațiile procurorilor sunt vizați șapte suspecți, inclusiv din conducerea companiei ELCEN, respectiv directorul general Claudiu Crețu și directorul comercial.

Acuzațiile aduse de procurorii DNA

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de corupție, în cursul anului 2025, de către funcționari publici din cadrul unei companii de stat.

În cursul zilei de 09 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 8 locații situate pe raza municipiului București și județului Ilfov, dintre care una este sediul unei companii de stat, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, a transmis DNA.

Principalul acţionar al companiei ELCEN este Ministerul Energiei, care are 97,51% din acţiuni. Restul acţiunilor sunt deţinute de SNGN Romgaz (2,49%).



Obiectul de activitate al companiei îl reprezintă producţia, transportul, distribuţia şi vânzarea energiei termice, dar şi producţia şi vânzarea energiei electrice. Este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi din Bucureşti (90%).

