Dmitri Rogozin, fostul șef al Roskosmos, numit de Rusia senator al regiunii Zaporojie din Ucraina

Fostul șef al Roscosmos, Dmitri Rogozin, a devenit senator al regiunii Zaporojie din Ucraina. El a confirmat această informație pe canalul său de Telegram, scrie Interfax.



"Este o onoare pentru mine să apăr interesele regiunii Zaporojie și ale Noii Rusii în ansamblu", a scris Rogozin ca răspuns la o postare care vorbește despre noua sa poziție.



Mai târziu, guvernatorul Evgheni Balitsky a clarificat că Rogozin a fost învestit cu puterile unui membru al Consiliului Federației din ramura executivă a regiunii Zaporojie. Rogozin a ocupat funcția de șef al Roscosmos până pe 15 iulie 2022. A fost înlocuit de Iuri Borisov.

Ulterior, fostul șef al Roscosmos, în special, a vizitat zona Districtului Militar de Nord și și-a împărtășit impresiile despre activitatea armatei ruse la aceasta. În decembrie 2022, Dmitri Rogozin a fost rănit în urma bombardării unui hotel din Donețk.



"Din decembrie anul trecut și până la alegerile Adunării Legislative, interesele regiunii Zaporojie în Consiliul Federației din ramura executivă au fost reprezentate de Dmitri Vorona, dar miercuri parlamentul l-a nominalizat fostul șef al Roscosmos din corpul legislativ", mai notează sursa citată.

Rusia a anexat ilegal regiunea Zaporojie din Ucraina

Regiunea Zaporijjea, denumită și Zaporojie, este o regiune din sud-estul Ucrainei. Capitala sa este Zaporijjea. Regiunea are o suprafață de 27.183 km2, iar populația sa este de 1.666.515 locuitori (est. 2021), scrie Wikipedia.

Această regiune are un rol important pentru industria și agricultura Ucrainei. Cea mai mare parte a regiunii este sub ocupație militară rusă de la începutul invaziei ruse a Ucrainei din 2022, inclusiv toată coasta, deși capitala și majoritatea populației rămân sub administrație ucraineană.

Din 30 septembrie 2022 Rusia pretinde că a anexat Lugansk, Donețk, Zaporijjea și Herson. Cu toate acestea, referendumurile și anexările ulterioare nu sunt recunoscute la nivel internațional și sunt considerate ilegitime.

