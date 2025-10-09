Diplomat american concediat din cauza unei relații cu o chinezoaică

'Departamentul de Stat a pus oficial capăt contractului unui agent al serviciului diplomatic care a recunoscut că a ascuns o relație amoroasă cu o cetățeană chineză cunoscută pentru legăturile sale cu Partidul Comunist Chinez', a declarat Tommy Pigott, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.



Angajatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a declarat în fața camerelor de filmat că cetățeana chineză 'ar fi putut fi o spioană', a explicat Departamentul de Stat, care totuși nu a precizat dacă există dovezi de spionaj împotriva sa.



Angajatul concediat a mai declarat că tatăl partenerei sale era 'un membru convins al Partidului Comunist'.



Departamentul de Stat a menționat, de asemenea, că aceasta a fost prima concediere cunoscută în baza unui ordin executiv semnat de Donald Trump la scurt timp după revenirea sa în funcție, în care a ordonat tuturor angajaților să 'pună în aplicare cu fidelitate politicile președintelui'.



'Vom menține o politică de toleranță zero pentru orice angajat surprins pe cale să dăuneze securității naționale a țării noastre', a spus Pigott.



La începutul acestui an, Statele Unite au anunțat că le vor interzice angajaților lor din China să aibă relații romantice cu localnici, o măsură rară care amintește de perioada Războiului Rece, relatează Agerpres. (Claudia Calotă)