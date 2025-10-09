€ 5.0953
|
$ 4.3848
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:15 09 Oct 2025

Diplomat american concediat din cauza unei relații cu o chinezoaică

departamentul-de-stat
 

Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat miercuri că a concediat un angajat al Departamentului de Stat care nu dezvăluise relația sa amoroasă cu o cetățeană chineză, transmite AFP.

'Departamentul de Stat a pus oficial capăt contractului unui agent al serviciului diplomatic care a recunoscut că a ascuns o relație amoroasă cu o cetățeană chineză cunoscută pentru legăturile sale cu Partidul Comunist Chinez', a declarat Tommy Pigott, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Angajatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a declarat în fața camerelor de filmat că cetățeana chineză 'ar fi putut fi o spioană', a explicat Departamentul de Stat, care totuși nu a precizat dacă există dovezi de spionaj împotriva sa.

Angajatul concediat a mai declarat că tatăl partenerei sale era 'un membru convins al Partidului Comunist'.

Departamentul de Stat a menționat, de asemenea, că aceasta a fost prima concediere cunoscută în baza unui ordin executiv semnat de Donald Trump la scurt timp după revenirea sa în funcție, în care a ordonat tuturor angajaților să 'pună în aplicare cu fidelitate politicile președintelui'.

'Vom menține o politică de toleranță zero pentru orice angajat surprins pe cale să dăuneze securității naționale a țării noastre', a spus Pigott.

La începutul acestui an, Statele Unite au anunțat că le vor interzice angajaților lor din China să aibă relații romantice cu localnici, o măsură rară care amintește de perioada Războiului Rece, relatează Agerpres. (Claudia Calotă)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Mașinile hibride au dat lovitura în UE. Avans considerabil față de 2024. Marea surpriză vine din China: a depășit Tesla
Publicat acum 16 minute
Localitatea din Constanța unde s-au înregistrat peste 170l/mp de precipitații în 30 de ore
Publicat acum 23 minute
Recursul în casație, modificarea de pe masa lui Ilie Bolojan, după luni de vid legislativ. Avocatul Bărbuceanu vine cu explicații
Publicat acum 27 minute
Procedura de infringement împotriva României, declanșată de CE. Motivul: Insecticidele periculoase folosite
Publicat acum 30 minute
Proprietarul companiei care a fabricat siropul de tuse mortal pentru 17 copii, arestat de poliția indiană
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 19 minute
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 07 Oct 2025
Lună Plină în Berbec. Patru zodii își pot schimba destinul
Publicat pe 07 Oct 2025
Ride-sharing, tarife record în București din cauza ploii: Cât costă o cursă de 10 km cu Bolt
Publicat acum 18 ore si 53 minute
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close