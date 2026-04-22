DCNews Stiri Dinu Iancu Sălăjanu, cercetat. DNA nu discriminează: A descins peste doi lideri PSD și PNL! „Ce rău am făcut la lume, de nu-mi aud vorbe bune?” video
Data actualizării: 21:01 22 Apr 2026 | Data publicării: 15:59 22 Apr 2026

Autor: Ioana Dinu

De la muzică populară la politică, iar acum la DNA.

Procurorii DNA suspectează săvârșirea unor fapte de abuz în serviciu în legătură cu achiziții publice, dar și fapte de corupție: luare și dare de mită. Ancheta vizează CJ-urile de la Sălaj și Bistrița Năsăud, iar președinții Radu Moldovan (PSD) și Dinu Iancu Sălăjanu (PNL) sunt vizați de anchetă. Președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu este anchetat în calitate de suspect.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 - prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.


În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici. De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez.


Acestea au loc cu sprijinul Direcției Naționale Anticorupție-Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Alba Iulia, Brașov, Iași, Oradea, Pitești, Suceava și Timișoara, EUROJUST, I.P.J. Alba, I.P.J. Cluj și I.P.J. Maramureș, S.R.P.T. Cluj-Napoca, precum și a Jandarmeriei Române.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, a transmis DNA.

Dacă l-ați uitat pe Dinu Iancu Sălăjanu, vă invităm să ascultați aici ce cânta pe vremuri - „Ce rău am făcut la lume, de nu-mi aud vorbe bune?”:

