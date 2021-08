Dezamăgită total de Chirilă, o fană i-a spus: ”Mă bucur că am câștigat biletele și nu am dat bani pe ele”. Replica lui

Tudor Chirilă a fost criticat că nu prea stă să facă poze sau să dea autografe după concert. S-a întâmplat la Timișoara. Fana i-a scris că se bucură că nu a dat bani pe bilet, ci l-a câștigat la un concurs.

”A fost minunat! A fost minunat pentru ca am fost acolo cu oameni dragi. Am avut insa si o mica dezamagire (zic mica deoarece asa sunt dezamagirile cand nici asteptarile nu-s prea mari): Tudor Chirila. Care e interactiunea cu publicul de dinaintea concertului atunci cand oamenii te roaga sa faci o poza cu ei si ii refuzi " nu se poate ca fac un live pe fb acum" sau cand un fan vine cu CD -ul sa ii dai un autograf si refuzi pe motiv ca esti grabit , trebuie sa ajungi nu stiu unde....? Probabil ca interactiunea asta de care tot vorbesti e interactiunea dintre tine si prietenii tai de pe fb, nicidecum dintre tine si fanii tai care au platit un bilet sa vina sa " interactioneze " cu tine. Concluzia mea finala: a fost frumos, dar ma bucur ca am castigat biletele la radio si nu am dat noi bani pe ele.... mi-ar fi parut rau...”, i-a scris Bianca B.

Tudor Chirilă i-a răspuns tăios: ”Cand fac un live pe facebook ca sa vorbesc cu publicul mi se pare nepoliticos sa ma intrerup. Cred ca puteati sa aveti rabdare. Am facut cred sute de poze in turneul asta:) Dar eu n as numi asta interactiune, pentru ca din partea mea nu presupune nimic. Interactiune inseamna dialog, conversatie, intrebari si raspunsuri. Vis a vis de remarca dumneavoastra de final ca v ar fi parut rau de bilet mi se pare jignitoare la adresa tuturor celor care muncesc la show ul asta ca sa va primeasca cum se cuvine”.

Și la Buzău, în urmă cu o lună, a procedat la fel

”Am cantat la festivalul Buzăul lui Marghiloman (ce public fain)”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook. Cântărețul, deși a prestat pe bani publici, se pare că nu a stat să facă nici măcar o poză cu tinerii care au ajutat la organizarea concertului.

”Pacat ca nu ati facut macar o poza cu voluntarii care s au straduit sa iasă impecabil la concert”, i-a scris un tânăr la postarea despre concertul de la Buzău.

Și da, Tudor Chirilă, publicul sigur a fost fain, dar mai fain era dacă făceai tu un concert și veneau oamenii să cumpere bilete.