Descoperirea lui Biriș la un spital din România. Totul s-a întâmplat anonim

Gabriel Biriș a spus că a rămas plăcut impresionat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

„Hai sa mai zic si de una buna. Sambata dimineata pe intuneric, ajung la UPU al Spitalului Clinic Brasov. Prima impresie: UAU, ce bine arata! Doamna de la receptie ma intreaba ce ma doare, ii dau buletinul, imi da un scaun, imi face fisa.

In cam 5 minute am ajuns in salonul UPU, organizat impecabil. Desi paturile erau aproape toate ocupate, nicio agitatie… Imediat, primul consult, recoltare analize, CT, branula, calmante. Rigoare.

In maximum 30 minute (de la intrarea in spital) aveam diagnosticul si inca cateva rezultatele la analize! Repet, UAU! Anonim, fara telefoane, cunostinte, interventii.

Experienta asta a fost chiar datatoare de speranta! Multumesc echipei de medici si asistente care au fost atunci de garda! Felicitari si CJ Brasov pentru cum au investit in orasul/judetul lor!

Ps. Din motive logistice, dupa o discutie cu chirurgul (multumesc, domnule doctor) am decis ca pot ajunge la Bucuresti, motivele mele fiind exclusiv de natura logistica. Operatia am facut-o la Spitalul Universitar Bucuresti unde am dat de alta echipa minunata! Foarte bine organizati, super rapizi, eficienti! Multumesc dna. dr. Laura Manda si echipei sale!”, a scris Gabriel Biriș pe Facebook.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI: Alexandru Rafila, propus de PSD pentru funcţia de ministru al Sănătăţii, a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de sănătate

S-au înregistrat 25 voturi pentru, 12 contra şi o abţinere.



„Personal, consider ca e un mandat al continuităţii pentru foarte multe proiecte. (...) Am acceptat sa preiau conducerea Ministerului într-o perioadă dificilă, a pandemiei, pentru a reuşi să salvăm vieţi. Din punctul meu de vedere, obiectivul acesta a fost atins. S-au redus drastic decesele prin măsurile medicale luate, viaţa economică şi socială şi-a reluat cursul, pacienţii au avut acces la serviciile medicale. Activitatea religioasă a cultelor din România şi-a reluat cursul. Doresc să rămân în continuare ministru al Sănătăţii deoarece foarte multe proiecte sunt în desfăşurare, iar o schimbare ar putea avea efecte negative asupra finalizării acestora. Ca atare, soluţia continuităţii cred că este corectă, matură, în beneficiul pacienţilor a sistemului medical şi al românilor. Mandatul meu a fost caracterizat prin transparenţă şi dinamism", a afirmat Rafila, la audierile din comisii. El a menţionat că a vizitat zeci de spitale din ţară şi a vorbit cu pacienţii ca să le cunoască problemele şi să le rezolve, în măsura posibilităţilor.

