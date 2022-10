Denisa Tănase, despre cum a fost cerută în căsătorie: A evitat o cheltuială dublă și a optimizat costurile

"Amândoi am devenit variante mai bune avându-l pe celălalt alături. Fiecare în parte a contribuit la a repara ceva ce poate nu funcționa atât de bine la celălalt. Și continuăm să facem asta. Nu am stat despărțiți niciodată. S-a întâmplat doar fizic, când am fost plecați cu afaceri în destinații diferite, însă maximum de trei-patru ori în patru ani, și nu mai mult de trei zile. Nu știu să îți spun dacă este un avantaj sau un dezavantaj, timpul o să ne răspundă la întrebarea asta. Noi chiar ne amuzăm de multe ori și spunem că noi nu ne certăm, pentru că nu avem timp să facem asta", a spus Denisa Tănase într-un interviu pentru viva.ro.

"Probabil a vrut să împuște doi iepuri dintr-o lovitură"

"Nu cred că există un termen indicat sau limită până la o cerere în căsătorie sau până la nuntă. Unii o fac după o zi, alții după un an, alții după 10. Nu cred că are importanță. Cred că este un moment care ține doar de persoanele implicate în tabloul acesta și nu timpul este important, ci emoția. În cazul nostru, a avut loc pe un vas de croazieră, în Oceanul Indian. Mi-a plăcut un inel de pe vas, el s-a oferit să mi-l ofere cadou și probabil a vrut să împuște doi iepuri dintr-o lovitură. Omul de business a evitat o cheltuială dublă și a optimizat costurile. (râde) Oricum, la acel moment, știam amândoi foarte clar că ăsta este drumul pe care vom merge", a mai spus vedeta.

"O relație nu este despre ea sau el, ci despre cum reușesc împreună să facă față provocărilor, despre cum reușesc să-l înțeleagă pe celălalt și să-i respecte liberul arbitru, gândurile, ideile, alegerile. Nimeni nu posedă pe nimeni. Fiecare are dreptatea lui și sentimente care nu trebuie ignorate. Atâta timp cât nu vrei să îi faci rău persoanei de lângă tine, vei găsi mereu soluții pentru a evita conflictele, atunci când ele apar", a mai spus Denisa Tănase.

"A fost un eveniment așa cum ne-am dorit să fie, intim și cu foarte multă emoție. Am fost cu totul cam 30 de persoane. Puțini și persoanele foarte apropiate. Mi-ar fi plăcut să aduc mai multe persoane acolo, dar a fost greu. (…) E o locație superbă, între Nisa și Monaco. Obișnuiam să mergem acolo ca turiști”, a declarat Denisa Tănase la Antena Stars.

Denisa Tănase a vorbit și despre organizarea evenimentului. Totul s-a produs la "foc rapid", iar ea nici măcar nu a avut timp să-și caute o rochie de mireasă. A reușit însă să găsească o soluție. O prietenă de-ale sale i-a făcut o rochie simplă în trei zile.

"Eu nu am avut timp să-mi caut rochie de mireasă și prietena mea, Oana, pentru că știa că sunt foarte ocupată, dar și foarte simplă, îmi tot trimite modele și eu mă uitam și am zis gata uite asta îmi place. Cât îți ia să o faci, trei zile, bine că îți ia trei zile”, a mai spus Denisa Tănase, potrivit Cancan.

"Ne dorim un copil”

Anterior, Denisa Tănase spunea, tot în cadrul unui interviu, că își dorește să devină mămică cât mai repede. „Da, ne dorim un copil. Doamne ajută să fie la un moment dat pe drum, tocmai pentru că ne dorim. În momentul acesta nu am niciun anunț de făcut”, spunea atunci artista. Citește mai departe>>

