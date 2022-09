De ce nu poate să doarmă Carmen Tănase: După o zi din asta în care plângi 12 ore...

Sursa foto: Facebook Carmen Tanase Official

Carmen Tănase face parte din distribuția serialului “Clanul” ce va fi difuzat la Pro Tv, din această toamnă. Actrița are un rol dramatic, astfel că majoritatea scenelor sale sunt pline de tristețe și lacrimi.

"E un pic greu pentru mine pentru că eu în ultima vreme am jucat comedie, care, de altfel, îmi și place foarte mult. Și acum am schimbat registrul total. Dar total. Este solicitant. Îmi place pentru că fac altceva, dar e foarte solicitant pentru că zilele noastre de filmare uneori au și 12 ore. Și se filmează foarte serios, în regim de film, multe cadre. E complicat, e solicitant emoțional.

După o zi din asta în care plângi 12 ore și ești încărcat cu povestea personajului – pentru că personajul are o poveste tragică – când ajungi acasă, nu e așa de simplu. Mă întrebați de ce nu dorm… păi nu pot să mă culc imediat… că ești încărcat cu altcineva și cu problemele lui. Și până scoți din tine… durează. Din punctul ăsta de vedere este greu, dar plăcut", a spus Carmen Tănase pentru ciao.ro.

"Asta e frumusețea meseriei ăsteia"

"Acesta nu e un rol negativ, e un rol foarte solicitant emoțional, foarte dramatic. Nu mă afectează pentru că deja sunt bătrână în meseri asta. Există totuși niște tehnici, adică nu intri chiar așa cu totul. Că aia ar fi de psihiatrie. Dar e antrenat tot parcursul ăsta al nostru prin diverse personaje pentru că asta te ține tânăr cumva. Tu te abandonezi, uiți că trece vremea, uiți că vine o vârstă pentru că tu ești ocupat cu alte destine. Asta e frumusețea meseriei ăsteia", a mai spus actrița.

Citește și:

Carmen Tănase, confesiune despre moartea soțului său: Asta a durut cel mai tare

Carmen Tănase a vorbit, recent, despre momentul greu în care și-a pierdut soțul, dar și despre modul în care a reușit să meargă mai departe alături de fiul ei.

"E un moment greu, dar nici nu te gândești atunci: "Aoleu, eu cum fac, ce fac?, pentru că trebuie să faci și pur și simplu vine de la sine. Depășești de la sine pentru că trebuie să faci. Nu-ți poți permite să suferi în tăcere, că vine un copil care-ți cere de mâncare sau îți cere bani pentru școală, sau îți cere nu știu ce.

"M-a durut foarte tare suferința fiului meu"

Sigur că n-a fost ușor, pentru că, în primul rând, eu cu bărbatul meu, cu Țucu, am avut o relație foarte bună, care era bazată pe… vorbeam foarte mult, că nu mai pot să zic astea cu comunicare, că mă doare capul de termenii ăștia! Vorbeam foarte mult, ne sfătuiam foarte mult, chiar dacă ne certam, totul era constructiv, nu era nimic derizoriu, dar, dincolo de asta, m-a durut foarte tare suferința fiului meu. Asta a durut cel mai tare, pentru că el nu a înțeles de ce i se întâmplă lui asta… Și, na, explică treaba asta! Cum să-i explici? "Mamă, mai sunt și alții în situația asta?". Pe el îl interesa prea puțin în clipa aia, era el atunci în nevoie.

Și atunci am încercat să suplinesc cât am putut această lipsă. Cât s-a putut, că e greu să suplinești lipsa unui părinte, dar am fost ocupată cu această treabă și nu m-a dărâmat asta, dimpotrivă, m-a făcut mai puternică, mai dârză", a spus Carmen Tănase pentru viva.ro.

"Nu știu dacă simt neapărat lipsa unui partener, că m-am obișnuit să rezolv lucrurile singură. Eu sunt un om, în principiu, care rezolvă. Sigur că cer și ajutorul atunci când ori simt că nu mai pot, ori când situația e prea grea… Dar am prieteni pentru asta, care întotdeauna sar și mă ajută. Nu știu dacă simt, știu să și repar, adică nu mi-aș lua un specimen pe-aici prin curte ca să repare chestii, că nu despre asta e vorba. Dacă simțeam nevoia, probabil că nu m-ar fi oprit nimic", a mai spus actrița.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News