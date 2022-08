De ce nu au copii Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu: "Eu mă felicit că nu suntem părinți!"

"Nu sufăr, mai ales în lumea în care trăim. A fost o opțiune de viață, până la urmă. Dacă aș sta să fac o anamneză a mea și a copilăriei mele, motivul pentru care nu am copil acum este pentru că mi-a fost permanent frică să nu crească așa cum am crescut eu, neînsemnând că am avut o copilărie grea. Nu avea cine să îl crească, iar eu bonă nu accept. Eu mă felicit că nu suntem părinți!", a spus Alexandra Velniciuc, în podcastul “Acasă la Măruță”, potrivit unica.ro.

"Nu e bine ce am făcut. Vom regreta, dar o facem deja"

"Ba nu! Minte! Nu e adevărat! Ea suferă enorm că nu e părinte. Ea mi-a protejat și un fel de egoism al meu. Și eu, și ea, deși niciunul nu recunoaște, suntem extrem de critici. Imaginează-ți un copil cu doi părinți așa, l-am fi devorat. Exigențele noastre ar fi fost atât de mari, încât nu știu dacă acel copil ar fi făcut față. Ne-am fi dat, oricum, seama că suntem niște idioți. Ce știu azi e că îmi pare rău nu că nu am eu un copil, ci că nu are ea. Ea și-ar fi dorit și o văd clar că ar fi fost o mamă extraordinară. Eu sunt mai egoist, dar ea l-ar fi crescut și singură. Nu e bine că nu avem copii, e o eroare și a mea și nu e bine ce am făcut. Vom regreta, dar o facem deja", a spus Șerban Puiu.

George Burcea, săgeți către Andreea Bălan despre cele două fete ale lor: Sunt terorizate de câte poze fac

"În principiu, dat fiind faptul că nu petrec 24 din 24 de ore cu ele, în momentul în care mă întâlnesc cu ele, fac tot ce vor ele. Nu mă duc în zona extremă în care să le cumpăr multe lucruri, să le învăț "prost”. Dar nici nu le interzic lucruri, pentru că mi se pare normal, dacă petreci, nu știu, 3 zile pe săptămână sau 3 zile la două săptămâni cu ele, să le faci tot ceea ce vor ele.

Dar să știi că nu este despre ce le cumperi și despre ce le oferi, material. Este despre cum petreci timpul cu ele. Nici măcar cantitatea timpului nu este valabilă, ci calitatea. Și eu încerc mereu și cred, poate fac bine, poate fac rău, vom vedea mai târziu, încerc cât de mult - chiar dacă petrec 2 ore cu ele când le iau de la grădiniță, că de foarte multe ori, în timpul săptămânii, le iau de la grădi, mă joc cu ele, după care le duc acasă.

Apoi vine săptămână mea în care le iau la mine acasă. Încerc, de fiecare dată când petrec timp cu ele, să fie de calitate. Lăsăm telefonul, facem 2-3 poze, dacă ele vor, daca nu, nu. Că, oricum, sunt terorizate de câte poze fac, așa că încerc să petrec timp de calitate cu fetele mele", a spus George Burcea pentru ciao.ro.

"Sunt fericite când sunt cu mine"

"Sincer, eu cred că am o relație perfectă cu fetele mele! Singurul impediment este faptul că nu petrec atât de mult timp pe cât mi-aș dori cu ele! Dar conform legii, timpul ăla mi-e acordat! Daca uneori mi se mai permite să le iau și pe lângă, e ok. Dacă nu mi se permite așa cum nu mi s-a permis uneori, asta este.

Eu sunt fericit, sunt împăcat cu ideea faptului că le văd o dată la două săptămâni și pot să le văd și la trei. Și asta este, viața merge înainte. Nu sunt nici primul, nici ultimul om divorțat, nu sunt nici primul nici ultimul om care își ia copiii o dată la două săptămâni și îi vizitează din când în când la grădi. Copiii se simt bine, zâmbesc când sunt cu mine. Sunt fericite când sunt cu mine, ele își doresc foarte mult să petreacă cât mai mult timp cu mine, dacă ne lasă cealaltă parte. Nu aș schimba nimic, sincer să fiu!", a mai spus actorul.

