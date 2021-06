De ce nu ar trebui să privești Eclipsa de Soare de mâine fără ochelari de protecție

O Eclipsă de Soare se va produce joi, 10 iunie, și va fi vizibilă parțial și în România. Dacă vrei s-o privești, dar n-ai ochelari de protecție, mai bine n-o face! În acest articol îți spunem și de ce.

Joi, o Eclipsă de Soare va traversa cerul pe o fâşie de aproximativ 500 de kilometri, din Canada până în Siberia, trecând prin Europa. În țara noastră, eclipsa va fi doar parțială și vizibilă în jumătatea nordică. Evenimentul se va produce după ora 13:00, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu".

Câteva imagini publicate în revista JAMA Ophthalmology arată ce s-a întâmplat cu o femeie de 20 de ani care a văzut Eclipsa totală de Soare din 21 august 2017, în Statele Unite ale Americii, fără ochelari de protecție.

Femeia a văzut eclipsa cu ambii ochi deschiși. Trei zile mai târziu, a mers la medic pentru că a raportat probleme de vedere. Ea a observat că privirea îi este neclară și că, în câmpul său vizual apar niște linii, lucru cunoscut drept metaorphopsia. De asemenea, în centrul ochiului stâng, vedea un punct negru.

În urma unui consult la oftalmolog, tânăra a fost diagnosticată cu retinopatie solară, ceea ce reprezintă o leziune a retinei cauzată de privirea eclipsei fără ochelari de protecție. Medicii au examinat leziunile retinei folosind imagistica optică adaptivă și au descoperit o arsură.

Prin urmare, nu ar trebui să te uiți la Soare fără ochelari de protecție nici atunci când pare că Luna îl blochează în timpul unei eclipse, scrie iflscience.com.



'Nu am întâlnit niciodată deteriorarea celulară de la o eclipsă, deoarece acest eveniment se întâmplă foarte rar și nu am avut tipul de tehnologie avansată pentru a examina retinopatia solară până de curând", spunea cercetătorul Avnish Deobhakta în 2017, precizând că 'am văzut cazuri similare atunci când pacienții au privit accidental în mod direct la indicatorii laser, dar nu sunt atât de grave ca în acest caz'.

Eclipsă de Soare pe 10 iunie 2021

Eclipsa de Soare din data de 10 iunie 2021 va putea fi văzută și din România, însă numai dintr-o anumită regiune a țării.

Eclipsa va dura aproximativ două ore. Este important ca eclipsa să nu fie urmărită în mod direct, fără protecţie specială, nici măcar cu ochelari de soare! Arsurile retiniene pot fi ireversibile!

De altfel, Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” a făcut următoarele precizări: „Eclipsa începe cel mai devreme la ora 13:17, în nord-vest, și va avea ca acoperire maximă 2,1% din discul Soarelui. Dacă doriți să o priviți, va trebui să folosiți un filtru special, denumit Mylar, sau cel mai dens filtru de sudură. Prin telescop eclipsa se poate observa prin proiecție, fără a privi Soarele. Nu priviți direct Soarele pentru că puteți orbi. Cer senin!”

VEZI ȘI: Eclipsa de Soare 10 iunie 2021. Din ce parte a României poate fi văzută