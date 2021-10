De ce nu a fost Carmen Tănase la protest

Actriţa Carmen Tănase spune că a jucat la spectacolul de sâmbătă ca şi cum ar fi fost ultimul, date fiind restricţiile anti-COVID-19 care se schimbă de la o zi la alta. În plus, actriţa a spus duminică, la emisiunea „Subiectiv” de la Antena 3, că nu a putut să ajungă la protestul de sâmbătă seara, însă a fost cu inima alături de cei de acolo.

„Ieri (n.r. sâmbătă), am avut spectacol în aer liber, nu am putut să fiu la protest. (...) Am jucat spectacolul ca şi când aş fi jucat ultima dată.

L-am jucat afară în aer liber, ca şi când aş fi jucat ultima dată, că nu ştim ce se mai întâmplă mâine”, a spus Carmen Tănase.

Amintim că, sâmbătă, în București, au avut loc proteste față de restricțiile impuse de autorități pentru limitarea Covid-19.

Proteste au avut loc și la Craiova, la Cluj-Napoca și la Iași, unde numărul participanților a variat de la câteva zeci la câteva sute.

Protestatarii au solicitat ridicarea stării de alertă, renunțarea la folosirea certificatului verde, precum și menținerea unităților de învățământ deschise, fără constrângeri, dar și accesul nediscriminatoriu la servicii de sănătate, fără transformarea unor spitale în unități Covid. O altă revendicare avea legătură cu plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale.

Vaccinare COVID-19 în România: Peste 30.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore

Amintim că peste 30.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19. România are 5.603.563 de persoane vaccinate, din care 5.421.148 cu schema completă. 166.832 de români au făcut doza a treia.

În ultimele 24 de ore, 6.336 de români au primit vaccinul Johnson&Johnson, 6.765 prima doză de Pfizer BioNTech, 1.697 a doua doză de Pfizer BioNTech, iar 14.455 doza a treia. 282 au făcut prima doză de Moderna, 67 doza a doua și 865 doza a treia. Cinci români s-au vaccinat cu AstraZeneca, iar 15 au făcut rapelul cu același ser.

