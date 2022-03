De ce Iașiul are un avantaj geografic în cazul unui atac inamic. Generalul Vasile Roman: Am văzut cu toţii scenariul în Ucraina / Foto: Captură Google Maps

Generalul (r) Vasile Roman, fost comandant al Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”, a explicat pentru Ziarul de Iași care sunt avantajele oraşului aşezat pe şapte coline. Generalul Roman a spus şi de ce sunt şanse foarte mici ca municipiul să fie atacat terestru.

Vasile Roman a precizat că Iaşiul, ca oraş, are avantajul strategic de a fi înconjurat de coline, unele aflate la câteva zeci de kilometri depărtare, astfel încât căile de acces spre oraş pot fi concentrate, „ca într-o pâlnie” între acestea. Ele oferă şi vizibilitate bună şi sunt şi mai uşor de apărat, păstrând deschise liniile de comunicaţie cu oraşul pentru aprovizionare. Un alt element important în ceea ce priveşte apărarea oraşului ţine de faptul că are în apropiere râul Prut, un baraj natural, care are doar două poduri majore în apropierea Iaşului: la Albiţa şi la Sculeni.

„La Iaşi avem un avantaj: dacă manevrele de forţă se fac pe căile de comunicaţii, fiindcă nu sunt alte variante, noi avem 2 poduri în zona Iaşului peste Prut. Am văzut cu toţii scenariul în Ucraina: în calea trupelor ruse armata ucraineană a distrus podurile. Îi interzici astfel capacitatea inamicului de a intra în oraş. Deci, aceste lucrări de infrastructură vor fi cu siguranţă blocate întâi, dar dacă capacitatea e prea mare să poată fi oprită, atunci le pregăteşti să le distrugi şi să izolăm printr-un curs de apă Iaşiul de un posibil adversar”, a explicat generalul Vasile Roman.

Probabilitatea ca România să fie implicată în vreun conflict armat

Generalul spune însă că, din start, probabilitatea ca România să fie implicată în vreun conflict armat în viitorul apropiat este minoră. Dar chiar dacă s-ar întruni toate aceste condiţii, posibilitatea existenţei unui atac terestru asupra oraşului Iaşi este aproape inexistentă.

„Nu am avut în istorie apărări ale oraşului Iaşi pentru că întotdeauna forţele armate au venit dinspre Bucureşti sau dinspre zona montană din interiorul României. A fost Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, Măgura şi alte zone adiacente. Când a venit ofensiva dinspre centrul ţării, Iaşiul a fost la distanţă mare, acesta a fost şi argumentul pentru care s-a retras şi regele României, şi Curtea Regală, Statul Major al Armatei şi multe instituţii aici. În al Doilea Război Mondial, linia pe care mareşalul Antonescu a vrut să facă apărarea Moldovei era Focşani - Nămoloasa (n.red. - judeţele Vrancea - Galaţi), acolo trebuiau blocaţi ruşii ca să nu se poată duce în jos către Bucureşti să ocolească Carpaţii.”, a punctat generalul Vasile Roman.

