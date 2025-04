De ce a murit actrița Michelle Trachtenberg. Cauza decesului, o boală atât de comună în rândul românilor

Michelle Trachtenberg, actrița cunoscută pentru rolurile sale din „Gossip Girl” și „Buffy the Vampire Slayer”, a murit din cauze naturale, ca urmare a complicațiilor provocate de diabet, a anunțat miercuri biroul medicului legist din New York.

Biroul medicului legist din New York a confirmat că Michelle Trachtenberg a decedat din cauza complicațiilor diabetului. Deși nu a fost efectuată o autopsie, testele toxicologice și examinările de laborator au oferit suficiente informații pentru stabilirea cauzei morții.

Actrița a fost găsită moartă în apartamentul său din Columbus Circle în februarie, la vârsta de 39 de ani, conform abc news.



Familia s-a opus autopsiei

Familia lui Trachtenberg a refuzat efectuarea unei autopsii invocând motive religioase. În lipsa oricărei suspiciuni de activitate criminală sau intervenție externă, medicul legist a respectat dorința familiei, limitând ancheta la o examinare externă și analize de laborator.

Potrivit autorităților americane, diabetul este o boală cronică ce afectează modul în care organismul reglează nivelul de glucoză din sânge. Estimările recente indică faptul că aproximativ 38 de milioane de americani trăiesc cu această afecțiune, care a devenit a opta cauză principală de deces în Statele Unite.

O carieră începută încă din copilărie

Michelle Trachtenberg și-a început cariera de actriță în copilărie, apărând în producții Nickelodeon, cum ar fi „The Adventures of Pete & Pete” și filmul „Harriet the Spy”. A cunoscut faima la nivel mondial interpretând-o pe Dawn Summers în serialul „Buffy the Vampire Slayer”, între 2000 și 2003.

Ulterior, Trachtenberg a câștigat și mai multă popularitate datorită rolului Georgina Sparks în serialul de succes „Gossip Girl”, difuzat între 2008 și 2012. Pentru interpretarea sa, actrița a fost nominalizată la Teen Choice Awards la categoria Cel mai bun personaj negativ de televiziune în 2012.



Mesaje emoționante din partea colegilor

Moartea prematură a actriței a fost deplânsă de numeroși colegi și prieteni apropiați. Printre cei care și-au exprimat regretul se numără Blake Lively, Rosie O'Donnell, Chace Crawford și alți foști co-staruri, care au adus omagii emoționante pe rețelele sociale.

Michelle Trachtenberg rămâne în memoria publicului prin rolurile sale iconice și prin impactul pe care l-a avut asupra generațiilor de fani din întreaga lume.

